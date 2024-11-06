台積電攜手雲科大育才　日本埼玉女學生來台追夢投身半導體

▲台積電與雲科大簽約合作「半導體人才培育計畫」，由學校補助4年學費、台積電提供每月1萬元台幣生活費，9月開學迎來首名日籍學生「真下彩音」。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

台積電響應政府政策培育半導體產業人才，今年7月與雲科大簽約合作為期5年的「半導體人才培育計畫」，由學校補助4年學費、台積電提供每月1萬元台幣生活雜費。9月開學迎來首名日籍學生「真下彩音」，畢業後可參加台積電面試，也可選擇進入其他半導體相關產業；校方表示，明年已有12名日籍學生報名。

雲林科技大學工業工程與管理系大一新生「真下彩音」來自日本埼玉縣，姑丈是台灣人，去年3月從高中畢業，4月來台先到學校語言中心學中文至今，原本要就讀企管系，得知學校與台積電合作開設半導體學程，不僅免學費，又有生活費補助，她對台積電印象很好，便決定改讀工業工程與管理系，成為該計畫首位培訓人才。

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▲「真下彩音」原本要就讀企管系，得知學校與台積電合作開設半導體學程，便決定改讀工業工程與管理系，成為該計畫首位培訓人才。（圖／記者王悉宇翻攝）

校方提供她一名日籍學伴，現就讀設計學院4年級，真下彩音說，已經去過多處旅遊，印象最深刻是台灣人情味，較不能適應的是台灣交通，「機車很多、很害怕」最喜歡台灣水果，尤其是鳳梨，原計畫畢業後回日本就業，但未來有機會希望能留在台灣就業。

雲科大副校長方國定指出，與台積電配合政府國際人才培育政策共同合作「半導體國際產學專班」，由學校機械系、工管系開設半導體學程，課程內容含蓋儀器、設備、製程等。與台積電簽訂合作方案有0+4、2+2、last mile，0+4是針對日本高中畢業生來雲科大讀四年；2+2針對高專、五專或短大，在日本在大一、大二基礎，來台灣銜接大三、大四，再加2年研究所；last mile 是協助台積電預聘生學習中文及半導體學程銜接。

方國定說，費用學費由學校補助全免，生活雜費則由台積電配合政府政策提供每月1萬元台幣，至於住宿、日常生活開支則由學生自行負擔，參加半導體學程的畢業生可優先參加台積電入職考試，即使沒錄取也不用歸還補助費用，或也可選擇進入半導體相關產業就業。今年雖只有1位，上個月再去拜訪已有12人報名，未來也將前進德國招攬人才。

▲「雲科大副校長方國定說明與台積電配合政府國際人才培育政策共同合作「半導體國際產學專班」，由學校機械系、工管系開設半導體學程。（圖／記者王悉宇翻攝）