才領照4個月「李多慧機車環島」開跑！粉絲讚有心：很認真深耕台灣

▲李多慧近日展開環島活動。（圖／翻攝自Facebook／李多慧）



記者施怡妏／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧自來台後，積極融入台灣生活，還成功考取機車駕照，近期開始環島行程，有網友驚呼，前陣子多慧才說計畫環島，沒想到已經開始行動了。貼文曝光，許多網友大讚多慧很用心，「聽她的中文程度就知道真的有用心」、「她真的很認真深耕台灣，中文也神速進步」。

有網友在PTT發文，「多慧也太行動派了吧，在環島了？」李多慧7月成功考取機車駕照，上月接受媒體訪問時透露，計劃如同台灣人一樣，來一場環島旅行，如今不到一個月的時間，她已正式上路，展現了驚人的行動力。據悉，李多慧以順時針方向環台，目前已抵達花蓮，6日就有花蓮民眾巧遇李多慧。

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多慧還在IG發限動，貼出穿雨衣騎機車的照片，多慧穿著粉紅色雨衣、戴著白色安全帽，機車後方掛著一面布旗，上面印有「I AM TRAVELING AROUND Taiwan」和「我在環島中」的字樣。

對此，網友對於多慧的用心豎起拇指大讚，「她就真的最認真在深耕台灣的韓拉」、「行動力不強也不會第一個來台挑戰的了」、「還真的沒看過有拿到機車代言而去環島的」、「聽她的中文程度就知道真的有用心」、「這個企劃很猛！而且有心」、「就算說是為了台灣的錢，但她真的很努力在做這些事」、「她內行，現在天氣環島蠻舒服的」。

▼網友大讚多慧超有心。（圖／翻攝自多慧IG）

