川普被判34重罪、2度遭彈劾「照樣贏賀錦麗」！關鍵3原因曝

▲福斯新聞點出川普雖然「眾多缺點」仍然贏賀錦麗的關鍵3原因。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

川普成功再度當選美國總統，即將強勢回歸，然而他在歷經2020年競選連任失敗、2度遭彈劾，甚至成為美國首位被定罪的前總統，還多次被指責年紀太大、精神錯亂以及行為脫序後，仍然在這次大選中贏得白宮的4年任期，同時帶動共和黨取得參眾兩院的勝利，引發討論，《福斯新聞網》則分析了川普打敗賀錦麗的3個關鍵原因。

報導點出民主黨候選人賀錦麗在此次美國大選中慘輸川普的3大原因：

1、 根據出口民調，大約70%的美國人認為國家走在錯誤的道路上，希望看到改變，而賀錦麗的競選活動未能滿足這項需求。

2、川普成功擴大了影響力和支持範圍，吸引了「歐巴馬聯盟」中大量的少數族裔及年輕選民。

3、 此外，賀錦麗的競選表現欠佳，未能有效應對這場選舉挑戰。

▲賀錦麗在競選時未能給選民更多信心。（圖／達志影像／美聯社）



美國第40任總統隆納·雷根（Ronald Reagan）1980年在大選中成功打敗當時挑戰連任的民主黨總統吉米·卡特（Jimmy Carter）。而此次的情況則與20多年前極為相似，雷根向選民丟出「現在的生活是否比4年前更好」的經濟疑問，而美國人民生活成本攀升，通膨指數在疫情後達到自1970年代以來的新高，也讓這個問題再次成為選舉的決定性因素。

根據民調機構蓋洛普（Gallup）選前數周發布的調查，有52%的美國人認為自己的生活在拜登執政時期變得更糟，只有39%的受訪者認為他們的生活情況有改善。

多項調查顯示，選民受夠了通脹、失控的移民及日益上升的犯罪問題，希望看到改革，然而賀錦麗在面對這些議題時，並未提供具體解決方案。當她在節目「The View」被問及會採取哪些和拜登不同的政策時，她竟無法說出任何一個具體的改變，這種毫無準備與缺乏想像力的表現，則使得選民對她失去信心。

儘管賀錦麗可以透過承諾禁止跨性別運動員參加女子運動或緩和電動車銷售的強制性法規，來應對大部分選民，甚至可以提出加強邊境管制、嚴格管控非法移民，但她並未這樣做。相對之下，川普的競選目標明確，展現了強大的行動力，他承諾降低通脹、廢除不受歡迎的環保法規、驅逐非法移民中的犯罪分子並減少稅收，甚至在紐約與加州等民主黨票倉積極舉行集會，擴大支持度。

川普在西班牙裔選民中取得了54%的支持，而賀錦麗僅44%。值得注意的是，拜登4年前曾以23個百分比的優勢拿下西班牙裔選民群體。不僅如此，川普也在非裔選民中表現優異，特別是在關鍵搖擺州。例如在威斯康辛州，他的非裔選民支持率從2020年的8%提升到20%。此外，川普還在佛羅里達、紐約及內華達的猶太選民中獲得超過40%的支持率。

最關鍵的錯誤則是賀錦麗選擇讓明尼蘇達州州長華茲擔任副手，而非更受歡迎的賓州州長夏皮洛。華茲的左派立場間接證實賀錦麗仍然是偏激的舊金山自由派人士。相比之下，夏皮洛不僅是政治溫和派，能平衡整個競選團隊，還具有吸引猶太選民的優勢，甚至有可能幫助她贏下賓州這一個關鍵搖擺州。