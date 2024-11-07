川普提議加徵關稅　分析師：恐致物價漲和支出減緩

▲川普當選總統後，分析師擔憂其關稅政策將導致物價上漲、支出減緩。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

分析師今天表示，零售業者和消費者終於感受通膨壓力減緩之際，美國總統當選人川普的關稅建議，對他再度擔任總統期間的物價變化帶來新的不確定性。

美國財經媒體CNBC報導，川普競選期間表示，他將針對所有進口貨課徵10%至20%關稅，其中對中國進口貨課徵高達60%到100%的關稅。

公司企業、零售貿易團體和產業分析師已示警，此舉可能導致運動鞋到派對用品等廣泛輸美商品價格上漲。

美國全國零售聯盟（National Retail Federation, NRF）執行長夏伊（Matthew Shay）今天聲明指出：「對消費品和其他非戰略進口物品全面徵收關稅，意味著對美國家庭徵稅。」

他說：「這將帶動通膨和物價上漲，且將導致工作流失。」

全國零售聯盟本週對川普建議提升關稅的影響公布研究報告，表示此舉將帶動幾乎6大類零售商品價格大漲兩位數字百分點，這6大類零售商品包括服裝、鞋類、家具、家電、旅行用品和玩具。

根據分析，以服裝價格為例，漲幅將介於12.5%和20.6%之間。

主要仰賴中國製造美容產品的E.l.f. Beauty執行長安明（Tarang Amin）今天接受CNBC訪問時表示，如果真的增加關稅，他們將被迫漲價。

全球數據（GlobalData）執行董事桑德斯（Neil Saunders）在一份研究報告中指出，調高關稅將給零售業者「帶來巨大的麻煩」，零售商很可能將這些成本轉嫁給消費者。

桑德斯說：「考量中國製造商和美國零售業者間的貿易往來，實施嚴苛的關稅政策將意味零售業者最初不是獲利嚴重受創，就是被迫漲價，而漲價將帶動通膨和減損零售量成長。」

在美國銀行（Bank of America）研究報告中，分析師賀勤森（Lorraine Hutchinson）表示，五美元店（Five Below）、卡駱馳（Crocs）、斯凱奇（Skechers）、亞瑪芬體育（Amer Sports）、美鷹傲飛（American Eagle Outfitters）目前風險較大，因為它們的商品有20%或更多來自中國。

賀勤森說，川普支持降低企業稅可能讓零售業者受惠，但增加關稅的影響將超過減稅。

對消費者而言，通膨剛降溫之際，關稅可能導致從汽車維修到玩具等各種商品價格受到更大衝擊。美國第2大汽車修配連鎖商汽車地帶公司（AutoZone）等已告知投資人，他們將漲價因應額外成本。

汽車地帶執行長達尼萊（Philip Daniele）9月底在財報會議中表示：「如果增加關稅，我們將把關稅成本轉嫁至消費者身上。」