陸配立委爭議！陸委會稱不能雙重國籍　李貞秀喊不合理：除非先修憲

▲民眾黨不分區立委第15名「陸配」李貞秀。（圖／翻攝自李貞秀臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

由於民眾黨設有「2年條款」，現有8席不分區立委預計在2026年初辭職，由第9至16名遞補，其中第15名為李貞秀，使得陸配參政權再掀討論；但陸委會副主委梁文傑7日表示，《國籍法》規定擔任公職不能有雙重國籍。對此，李貞秀回應，要她提一個依《憲法》不承認的國家的國籍放棄證明，邏輯上不合理，除非民進黨完成修憲、承認共產黨政權。

針對梁文傑稱擔任公職不能有雙重國籍，李貞秀7日於臉書表示，「我來台灣生兒育女，在這塊土地扎根超過30年，我熱愛台灣熱愛中華民國，我正正當當生活、規規矩矩繳稅，這樣都還能把我當敵人？」自己跟所有中華民國公民一樣，拿中華民國身分證、出入境唯一僅只有中華民國護照，且必須申辦台胞證才能順利通關出入中國大陸。

李貞秀指出，自己從來不是共產黨員，甚至父母都不曾加入過共產黨，「身為台灣媳婦，僅因為我名列民眾黨不分區立委出身就成了原罪？」自己對台灣、中華民國熱愛不比任何人少，「民進黨政客真的不要有這種撕裂族群的惡劣行徑，什麼年代了，還抱非我族類其心必異的大沙文主義」。

李貞秀提及，請民進黨不要一天到晚想修理陸配、打壓新住民，執政了還要操弄族群歧視，政治操作侵害新住民的公民合法權益，一邊騙選票、一邊惡意打壓，「（民進黨發言人）吳崢不當兵，我都沒懷疑你不愛國，我合法依規在這塊土地生活，若有任何危害國安事證，大可直接舉報移送法辦，不能僅憑無法選擇的出生地就莫須有懷疑賣台，操弄族群歧視」。

李貞秀稱，有人要她放棄根本不存在的「國籍」證明忠誠，現行中華民國法律規定，雙重國籍者從事公職才必須提出放棄外國國籍聲明，「要我提一個依中華民國《憲法》不承認的『國家』國籍放棄證明，邏輯上就不合理，除非民進黨完成修憲、承認共產黨政權，否則陸委會根本沒存在的必要，直接併入外交部得了！」

李貞秀回應，或請賴政府努力找出自己擁有「中華人民共和國護照」的證據，「否則改天又任意指責我是火星國人、美國人，提出放棄國籍證明，我去哪裡找那麼多放棄國籍的證明？或許問題不在我什麼時候來台灣，不在我有沒有實質賣台行為，真正的問題在我有沒有民進黨黨證。」

立法院外交及國防委員會7日邀陸委會副主委梁文傑、外交部長林佳龍報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」並備質詢。綠委沈伯洋詢問，某辦公室助理是中國籍，也在政黨不分區名單內，陸委會過去曾用《國籍法》20條做解釋，但這是適用中華民國國籍兼具外國籍者，陸委會有無新的解釋？

梁文傑回應，「兩岸人民關係條例」跟《國籍法》規範不同樣態，「兩岸人民關係條例」指大陸人民取得中華民國身分證10年後可有參政權，但《國籍法》規定要擔任公職不能有雙重國籍，兩套法律解釋上有衝突；陸委會從去年到現在看法一致，「兩岸人民關係條例」只保障參政權，但要就任公職要回到國籍法，主管單位就是內政部。

▼陸委會副主委梁文傑。（資料圖／記者李毓康攝）