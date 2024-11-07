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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰邀朝野黨團談預算　民眾黨喊話行政院「把結打開」

記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰今（7日）下午2點邀朝野黨團到行政院溝通總預算案。民眾黨副總召吳春城會前受訪說，韓國瑜院長非常有善意，已經召集了5次包括協商、和解飯等等，陪盡笑臉希望趕快解決問題，不過，行政院從頭到尾鐵板一塊，「今天算是韓院長做球給行政院長表達善意」。

▲民眾黨立委麥玉珍、吳春城、張啟楷赴行政院研商明年度總預算。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委麥玉珍、吳春城、張啟楷赴行政院研商明年度總預算。（圖／記者林敬旻攝）

副總召吳春城說，今天司法委員會有揭弊者法案，這是民眾黨的優先法案，總召黃國昌必須坐鎮審查法案，因此由張啟楷委員代理。今天很重要一點，再一個多月就要進入，大家焦急福國利民法案預算從何而來，但今天原民補償條例、公糧收購、健保點值，這三個難道就不是福國利民法案？在野黨是更想趕快進入實質審查，因為實質審查當中可以發現更多問題。

吳春城說，立法院韓國瑜院長非常有善意，已經召集了5次包括協商、和解飯等等，陪盡笑臉希望趕快解決問題，不過行政院從頭到尾鐵板一塊，今天算是韓院長做球給行政院長表達善意，在野黨來聽取解決方案，「今天是用作客心態來，行政院發言人對今天的定位搞錯了，說是院長召集朝野黨團，行政院長無權召集國會黨團」。

幹事長麥玉珍說，今天是來聽取意見不是來協商，因為行政院沒有權力要求協商；她說，黨團尊重行政院，看如何拿出總預算的解決方案，這才是大家關心的。張啟楷說，解鈴還須繫鈴人，民眾黨今天來是希望把結打開的，非常希望總預算可以進入實質審查，因為牽涉到依法編列法定預算，還有立法院通過的主決議。

張啟楷表示，卓院長講過很多次他有善意，今天民眾黨團帶著善意來，也期待卓院長不是開空頭支票，今天能夠拿出非常具體的解決方案，讓大家滿載而歸，而不是一直跳針重複以前的東西。

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