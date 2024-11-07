陸委會：劉德華未有政協官方資料　若「踩一紅線」才會要求離台

▲劉德華。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）



記者杜冠霖／台北報導

天王劉德華來台連開4場演唱會，台上唱〈中國人〉、疑似有政協身分都被質疑，中國官媒則是隔空大力讚揚「劉德華唱出中國人的驕傲。」陸委會日前表示，劉德華沒有傷害台灣的言論，所以還是同意他來台辦演場會。陸委會副主委梁文傑今（7日）表示，經查劉德華並未有政協官方資料，且政協在中國黨政體制中是比較邊緣位置，陸委會審查時不會以此為標準，陸委會紅線就是，要來可以，但基本要求就是不能貶低台灣的國家地位。

立法院外交及國防委員會今邀陸委會副主委梁文傑、外交部長林佳龍報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢。

綠委沈伯洋質詢時指出，這次劉德華來台演唱，很多人說劉德華是政協，但其實不是、至少官方資料看不出來，劉德華只是某個電影協會副主席，陸委會當時結論是劉德華沒有傷害台灣言論，所以同意演出。陸委會的紅線就是有無傷害台灣言論，但有點抽象，以後也會有類似狀況，紅線到底畫在哪裡？

梁文傑回應，傷害台灣言論的解釋，就是不可以貶低台灣作為國家地位，這是最基本的要求。至於劉德華事件，陸委會立場一貫，經查劉德華並未有政協官方資料，而且政協在中國黨政體制中是比較邊緣位置，陸委會審查時也不會以此為標準，若把線畫在政協，中國許多官方人士都無法來台。

梁文傑解釋，陸委會紅線就是，要來可以，但基本要求就是不能貶低台灣地位，若發生這樣的狀況才會要求離境，像前陣子在西門町發生搶旗子事件，也立刻要求離境，這是最基本標準，其他官方人士來台還有別的特殊考慮，就是個案處理，case by case.

