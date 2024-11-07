翻出「財政部1畫面」明顯有鬼　他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

▲網友質疑財政部在裝死。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「雲端種樹趣 e 起集點樹」爆出4人重複中獎，被各界懷疑黑箱作業。對此，財政部解釋，上述中獎人每日拿到2至5張百元以上發票，並強調「積極參加者享有較多抽獎機會」。消息曝光後，網友質疑「只要這四人能夠知道什麼叫『積極參與者」就已經贏在起跑點了」，怒轟財政部還在裝死。

一名網友在PTT表示，看完財政部給予的解釋後，讓他發現另一個可疑之處，打開活動網頁檢視，「這個很明顯就有鬼了吧，哪邊有提到什麼積極參與者中獎率」，氣得原PO備份存檔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對抽獎程式設計邏輯，財政部指出，承辦廠商未依一般隨機抽獎方式，而是採調高積極參加者之權數值及給予優先抽獎機會、調整系統產生亂數之區間、該亂數與權數值比大小等方式，希望提高積極參與者之中獎率。因每位參與抽獎之民眾能否中獎，取決於前開抽獎程式所定變數，故目前尚難計算其中獎率。

原PO傻眼指稱，「這邊就已經把黑箱的手法交代的很清楚了，什麼叫積極參與者？還特別提高他們的抽獎率，難怪會有四個人瘋狂中獎。」

原PO接著又說，只要這4人能夠知道什麼叫「積極參與者」，就已經贏在起跑點了，其他不知道的普羅大眾，根本沒有機會跟這些人競爭，所以根本不用花多少錢，也沒幾張發票就連續中大獎了，「這麼明顯的貓膩，財政部是不敢查，還是真的笨到看不懂？廠商都自己講沒照一般隨機規則了，財政部還在裝死。」

底下網友也砲翻，「沒錯，就是裝死，這種就是明擺著有問題還護航」、「鼓勵作弊？」「先查廠商資料囉」、「裝死還真的不會有事」、「主辦單位保有修改活動說明的權利」、「提高權重=提高機率，極度近似內定」、「真的沒信用了」、「超級黑的，爛透了」、「機率學的奇跡只有台灣會發生」、「統一發票是不是也這樣搞」、「四個積極參與者保底大獎」。