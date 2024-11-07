雲端發票4人重複中獎　財政部1句話被抓包「就是作弊啊」

記者黃翊婷／綜合報導

財政部先前舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，被發現有4人重複中獎，引發外界質疑。雖然財政部政務次長李慶華6日出面說明，強調活動並無人為操作；但PTT鄉民認為，報告書中提到「採調高積極參加者之權數值及給予優先抽獎機會」，系統改過權重是否曾事先公告，仍然需要說清楚。

▲「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動被爆出重複中獎爭議。（圖／翻攝台北國稅局臉書）

「雲端種樹趣e起集點樹」活動，只要達成指定條件就可以參加抽獎，卻被網友發現在3次抽獎活動中，竟然有4人重複中獎，因而引發外界質疑。

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財政部6日公布調查結果，並在報告書中提到，重複中獎的4人均非財政部與所屬機關及承辦廠商的員工、配偶及其三親等以內親屬，沒有所謂的內定情形，4人在活動期間每日平均取得2至5張雲端發票，平均每張發票消費金額超過百元，載具歸戶也無異常，就目前的調查結果看來，尚符合活動抽獎條件。

不過，很快就有PTT網友發現，財政部的報告書中還提到一段話，「據承辦廠商說明，係參酌本活動目的撰寫抽獎程式，其未依一般隨機抽奬方式（即積極參加者享有較多抽奬機會，每次抽奬機會均享相同中奬機率），而採調高積極參加者之權數值及給予優先抽獎機會、調整系統產生亂數之區間、該亂數與權數值比大小等方式，希望提高積極參與者之中奬率」，抽獎系統改過權重，這件事情是否有事先公告，仍需要釐清。

其他網友也紛紛留言表示，「第一次聽到抽獎有權重」、「調權重就是作弊啊，事前根本沒公告」、「調權重的設計根本就有問題啊，這不就代表權重他們可以自己調」。

▲財政部次長李慶華。（圖／記者巫彩蓮攝）

財政部政務次長李慶華表示，根據行政調查結果，此活動並無人為操作，也排除人為內定與資安攻擊，但委外承辦廠商撰寫抽獎程式設計上未依一般隨機抽獎的邏輯，而是提高積極參與者的中獎率，設計邏輯是否逾越活動目的必要範圍，尚待法務部調查局調查確認。