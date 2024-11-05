路透：SpaceX考量地緣政治　要求台灣供應商產線外移

▲SpaceX星艦火箭升空。（圖／路透）

中央社河內/台北5日綜合外電報導

路透社報導，根據知情人士及企業文件，億萬富豪馬斯克旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）要求台灣供應商將產線移往海外，已導致一些業者遷移部分供應鏈。

一名任職於SpaceX星鏈（Starlink）衛星網路產品零件分包商的消息人士表示，SpaceX基於地緣政治風險考量，要求製造商在台灣以外的地方進行生產，促使至少1家供應商將產線移往越南。

一名與台灣衛星零件製造商合作的消息人士指出，SpaceX直接要求台灣供應商將產線移往海外。

自稱是SpaceX供應商的衛星零組件業者敬鵬工業告訴路透社，SpaceX要求他們將產線從台灣移往泰國以取得新訂單，並稱這「主要基於地緣政治考量」，但未說明細節。

由於相關資訊未對外公開，消息人士拒絕透露身分。SpaceX未回應置評請求。

馬斯克（Elon Musk）去年曾說，台灣是中國「不可分割的一部分」，引發台灣政府強烈反彈。如今SpaceX提出這些要求，讓馬斯克與台灣間的爭議關係再受矚目。

路透社就台灣SpaceX供應商將產線遷往海外一事聯繫經濟部時，經濟部回應：「短期的政治因素不應影響國際衛星公司與台灣製造商之間的供應鏈關係。」

根據經濟部及業界數據，台灣擁有龐大的衛星產業，約有50家公司生產地面設備及敏感零件，預估去年產值超過新台幣2000億元。消息人士指出，SpaceX約有十多家直接供應商來自台灣，這些供應商依賴國內另外數十家廠商。

台灣SpaceX供應商啟碁科技的越南北部河南省（Ha Nam）廠房工作人員及承包商指出，啟碁科技今年開始在該工廠生產星鏈的路由器和其它網路設備。

據台灣官員及企業公開文件，另一家SpaceX供應商、衛星零組件製造商昇達科技今年也在越南投資設廠。

啟碁科技與昇達科技均基於客戶保密協議而拒絕置評。

印刷電路板焊接材料供應商昇貿科技曾提供零件給SpaceX，該公司4月曾宣布將投入500萬美元在越南設廠，但未透露該廠生產的產品將供應給哪些客戶。該公司未回應置評請求。