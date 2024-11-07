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習近平致賀川普勝選　美前國安顧問：中俄知道如何玩弄他

▲川普勝選。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普勝選。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

代表共和黨角逐總統大位的川普於5日確定勝選，成為新一任美國總統，中國外交部表示祝賀，據不具名消息人士指出，中國國家主席習近平也已致電恭賀川普。不過美國前國安顧問波頓（John Bolton）表示，他認為中國及俄羅斯是樂見川普當選的，因為普丁知道如何玩弄川普。

川普在美東時間5日（台灣時間6日）確定當選後，中國外交部於6日晚間以未署名的發言人答記者問的形式，回應川普當選美國總統一事，「中國尊重美國人民的選擇，對川普當選總統表示祝賀。」

CNN引述不具名人士報導，習近平也在同天致電恭賀川普當選，再度成為美國總統。

波頓在接受BBC訪問時表示，中國舉俄羅斯對川普勝選的消息，其實是感到高興的，若俄國總統普丁在未來幾周內就和川普通話，他也不會感到意外。

波頓表示，「我認為普丁相信自己知道如何玩弄川普，而且我相信他打算盡可能利用這點，為俄羅斯謀利。」

波頓進一步指出，「川普沒有哲學思想，尤其是在國家安全領域」、「我認為他的主要目標之一將是報復政敵，這將考驗我們的憲政體制。」川普首任執政時期，波頓曾在2018年4月至2019年9月擔任總統國安顧問，下台後多次批評川普的所作所為。

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