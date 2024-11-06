支持修財劃法但不是亂劃！　蘇巧慧：國民黨從沒說拿到錢要做什麼

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

《財劃法》6日在藍營強勢護航下送出委員會。民進黨立委蘇巧慧指出，她支持財《財劃法》修法，但不是支持「財政亂劃法」，現在這種修法和日前被判違憲的藍白國會擴權法一樣荒唐。

蘇巧慧說，做為新北立委，當然希望新北更多，在國家財政允許下，地方更多錢可以建設，誰會反對？但國民黨從沒有告訴我們，各縣市分到的錢要做什麼？而且這個法案的公式與違憲國會擴權法一樣，又是國民黨少數人的黑箱，導致連國民黨的高雄立委柯志恩都反對台北市獨有保留3%，而新北的比例也要無條件拿出來跟外島分，這邏輯是什麼？其他縣市質疑的聲音，國民黨聽到了嗎？

蘇巧慧也指出，國民黨大筆一揮，中央少了幾千億，但國民黨卻沒講，這幾千億是要拿掉育兒津貼嗎？長照補助嗎？還是減少中央給地方的捷運、高速公路補助款？這就是為什麼綠營主張《財劃法》要與行政院討論。不然又要馬兒跑，又要馬兒不吃草，這種修法和日前被判違憲的藍白國會擴權法一樣荒唐。

蘇巧慧表示，藍白掌握國會多數後，先是用違憲擴權法來意圖架空行政、司法和監察權，現在竟然又試圖單方面掏空中央政府財源，來擴大自己執政縣市的資源。先不說這樣違反權力分立會不會又違憲，如此不斷修法來掏空中央的權力和財源，不在意中央政府能不能運作，「我想請問國民黨認為自己會永遠在野了嗎？」