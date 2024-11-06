財劃法3分鐘出委員會！陳其邁北上被莊肖維　高雄綠營開轟

▲受邀北上表達意見的陳其邁沒機會為高雄發聲，痛批莊孝維。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

立法院財政委員會今（6）日將財政收支劃分法修正草案送出委員會，攸關幾千億中央、地方財權劃分的財劃法，國民黨籍召委陳玉珍僅花3分鐘就將草案送出財委會，隨即散會，受邀北上表達意見的高雄市長陳其邁完全沒機會為高雄發聲。高雄市議會民進黨團譴責，國民黨如同強盜般惡質，漠視高雄整體發展，是阻礙地方發展的元凶。

今藍營甲級動員組成人牆，讓《財劃法》修正僅花3分鐘就將法案送出財政委員會，隨即散會，藍綠爆發肢體衝突，官員則被晾在一旁。特地北上發聲的陳其邁不滿表示，今天來才知道被騙了，這不是藍綠考量，難道高雄沒有藍營支持者嗎？大家要好好討論，「邀請我來不讓我講話，莊孝維？」。

▲受邀北上表達意見的陳其邁沒機會為高雄發聲，痛批莊孝維。（圖／記者屠惠剛攝）

高雄市議會民進黨團一同聲援高雄市長陳其邁，主張財劃法的修正應正視中南部資源分配不足的現實，考量全國22縣市發展特性，建立公平的分配機制，呼籲立法委員謹慎務實修正財劃法，讓地方一起共好！

高雄市議會民進黨團總召江瑞鴻議員表示，國民黨團修法版本主要以人口數為單一分配指標，未考量高雄市改善環境及安全、基礎公共服務維護及法定社福支出，整個攸關6612億元的國家預算分配，被國民黨草率送出委員會，對高雄人非常不公平！

高雄市議會民進黨團副總召陳明澤議員表示，雙北為中央部會所在，資源集中，地方稅收充裕，卻又享分配優勢，如採對新北市最有利之人口數指標67%及台北市固定額外匡列3%，而未考量高雄面積大需更多建設經費及承擔石化重工業所付出之代價，非常偏頗。

▲國民黨立委陳玉珍宣布財委會散會，遭民進黨立委賴惠員等人追打。（圖／記者林敬旻攝）

高雄市議會民進黨團副總召黃文志議員表示，高雄市溫室氣體排放量占全國20%，長期肩負國家政策發展重工業與石化產業，發電量占台電全國總購發電量20%，促進國家經濟發展及稅收，但承受碳負擔等代價，這些都不應該被忽視！

高雄市議會民進黨團副總召林志誠議員表示，高雄市人口結構中，65 歲以上長輩比例已達19.6%，明年將進入超高齡社會，社福支出負擔亦較重，高雄配合中央法令之法定社福支出也是六都最高，因此人口結構也應該納入分配指標。

高雄市議會民進黨團幹事長鄭孟洳議員表示，國民黨團財劃法修正，六都分配權數除「新北」外，皆為下降，高雄市權數下降幅度六都第二，若以國民黨團人口數為分配基準設算，六都中僅新北市獲配金額增加，其餘五都均為減少，其中高雄市減少將近100 億元，單就人口分配只會擴大南北差距。

高雄市議會民進黨團書記長湯詠瑜議員表示，高雄市土地面積為台北市之11倍，所需基礎建設及養護經費龐大，若以國民黨版本依照人口數分配權重，對高雄人相當不公平。