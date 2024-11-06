遭黃捷抓包早缺牙　陳玉珍認周一牙就鬆脫：我又沒說誰把我打的

▲陳玉珍出斷牙。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院財政委員會今（6日）續審《財劃法》，因不滿召委陳玉珍只花了3分鐘就宣布散會，導致藍綠委一早就爆發肢體衝突；召委陳玉珍自爆，肉搏戰讓她的牙齒都被打斷了，卻遭綠委黃捷打臉「牙齒昨天就斷了！珍無齒」。陳玉珍接受《ETtoday新聞雲》訪問時認了牙齒周一就鬆動，但民進黨連假牙都能大做文章實在太糟糕，「我現在到高雄看醫生，醫生說要全部重弄。」

國民黨團稍早召開記者會，陳玉珍曬出自己的牙齒遭打斷，手上還留著牙齒，直呼民進黨今天就是惡意杯葛，暴力行為不斷， 「我的牙齒都掉了，等等還要去補牙」，這真的是非常不良的示範。不過，這項指控隨後就遭黃捷打臉，她翻出陳玉珍昨天錄影影片，證實昨天就已缺牙，連缺牙也要怪民進黨，狠酸「珍無齒」。

陳玉珍對此回應，民進黨真的很糟糕，連裝假牙都可以被大做文章，這是她的隱私，的確是因為星期一及今天的衝突造成脫落，綠委還要不停的拿這件事情來恥笑她，「太誇張了，我又沒有說誰把我打的，就是這幾天太激烈了，我現在在高雄看牙醫，醫師也是說應該是激烈的撞擊，所有的媒體都在現場採訪了。」

陳玉珍再次強調，牙齒星期一有脫落，這個是牙套先把它弄回去，今天卻又掉下來，「現在來高雄看醫生，醫生剛剛說要全部重弄了。」