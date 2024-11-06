　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談川普當選後新挑戰　藍智庫：台灣要更避免刺激兩岸底線

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統大選開票雖還在持續中，共和黨候選人川普勝券在握，《福斯新聞》預測他連拿4個搖擺州篤定當選。國民黨國政基金會副執行長凌濤對此表示，對台灣來說，美國國內議題比較遙遠，對外的「國防主張、經濟關稅、美中兩岸」，才是台灣必須密切關注的三大主軸，台灣的挑戰，在美國大選選後才正要開始。

凌濤續指，2024年美國總統選舉是排名史上前幾名的激烈選戰，從就業市場、邊境管制、聚焦通膨，再到墮胎權、減稅等議題，火花四射，攻防密集。他們也難得有機會在七月、八月前往共和黨、民主黨全代會，看到兩黨的競選策略、議題營造。但對於台灣來說，美國內議題比較遙遠，對外的「國防主張、經濟關稅、美中兩岸」，恐怕才是台灣在選後必須密切關注的三大主軸。

凌濤提到，第一國防主張，有別於賀錦麗陣營維持拜登政府長期以來到多邊主義，透過組織聯盟維持在歐州、印太影響力，川普採用雷根主義，以實力帶來和平的立場，展現美國強大嚇阻力，遏止中俄等對外的衝突。

凌濤說，具體體現，多邊主義架構下，美國願意與盟友共同承擔軍事外交經費，以維持美國在地區的主導地位，如同現行運行機制；川普所稱「保護費」，希望與「各友邦」一起協助他們自身的防衛，因此共和黨智庫發表，就清楚直述北約各國要多負擔自己的軍費，台灣則從歐布萊恩的5％GDP、川普口中的10％，就可以清楚看出，美國過去向台灣軍售的2千多億，對照川普執政的六千多億，是如此有著顯著對比。

凌濤認為，我國政府準備好因應，各種情形下的軍費試算比例及預算排擠了嗎？準備好爭取要求不論誰當選對台已購買的軍售加速抵台？準備好不被任何執政黨當成「棋子」或「筆尖」，增加區域對話穩定和平的措施？看到幾次國安團隊的因應，恐怕還有待強化。

凌濤說，第二經濟關稅，總體來說，民主黨以稅收增加社福的路線沒變，參與國際單邊、多邊貿易的主導會持續，維持現有關稅互動，國際交易市場繼續活化；川普的共和黨主張對內減免稅收、對外增加關稅，對不分國家增加10-20％，宣稱對中國大陸要收到60％，興起全球對於貿易保護主義再起的疑慮。

凌濤說，台灣切身相關的半導體產業，拜登政府援引「晶片與科學」法案，補助在美投資的高額半導體建設，其中台積電獲得66億美元補助以及最高50億美元的貸款優惠。川普則是頗有意見，他屢次指稱「台灣偷走美國的晶片產業」，宣稱要課所謂「晶片保護費」的高額關稅。然而「護國神山」台積電不是省油的燈，TSMC擁有全球先進製程市佔將近九成，川普執意要課關稅，恐怖會導致美國科技製造業的外移，受傷的可能是終端消費者，及科技製造業的就業市場。

「台灣政府準備好了沒？相較台積電將Arizona開廠典禮延後至大選結果之後，且保留第4-6廠區作為美國新政府的談判彈性與籌碼，對於可能的政策轉變做足準備，執政黨還要把保護護國神山掛在嘴上沒有作為？」

至於第三則是美中兩岸關係，凌濤認為，川普陣營及傳統共和黨主張對中國議題較為強烈，台灣要避免遭更密集的借力使力挑戰兩岸底線，反而須注重美中對抗的熱化，加強區域對話及避免誤判擦槍走火的可能性，才是對台灣人民最負責任的做法。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普回歸！中美共管台海可能性　陸學者：恐怕不會為台獨衝動買單
獨／L姓藝人性侵3少女　遭判刑4年
快訊／雲端發票4人重複中獎　調查出爐
川普當選！法人點名台股概念股出線
快訊／蔡壁如遭約談！　抵達北檢
回鍋白宮「史上第2人」！川普驚奇勝選　外媒：不可思議的回歸
「東方神秘力量」發威！　他預測喊「恭喜賀錦麗」糗了
快訊／遭黃捷抓包早缺牙　陳玉珍回應了
快訊／川普確定當選美國總統　南韓總統府發聲了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

法務部急轉彎撤回加重墮胎罪　王婉諭：應進一步修法「墮胎除罪化」

談美選結束新挑戰　凌濤：川普當選後台灣要更避免刺激兩岸底線

鏡新聞民調／56.2%民眾認柯文哲貪污收賄　仍有78.9%小草相信清白

祝賀川普當選　朱立倫曝國民黨與共和黨百年情誼：未來要更密切

遭黃捷抓包早缺牙　陳玉珍認周一牙就鬆脫：我又沒說誰把我打的

支持修財劃法但不是亂劃！　蘇巧慧：國民黨從沒說拿到錢要做什麼

財劃法、總預算爭議　賴清德盼制度更健全：不為個人也不為黨

遭馬辦怨陸生訪台卻靜默　朱立倫急發聲：只要能深化兩岸都歡迎

稱川普將發表勝選感言　朱立倫派「兩高層」訪美拜會華府政要

藍綠修財劃法肉搏戰　朱立倫：很多綠委私下跟我透露他們也想修

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

法務部急轉彎撤回加重墮胎罪　王婉諭：應進一步修法「墮胎除罪化」

談美選結束新挑戰　凌濤：川普當選後台灣要更避免刺激兩岸底線

鏡新聞民調／56.2%民眾認柯文哲貪污收賄　仍有78.9%小草相信清白

祝賀川普當選　朱立倫曝國民黨與共和黨百年情誼：未來要更密切

遭黃捷抓包早缺牙　陳玉珍認周一牙就鬆脫：我又沒說誰把我打的

支持修財劃法但不是亂劃！　蘇巧慧：國民黨從沒說拿到錢要做什麼

財劃法、總預算爭議　賴清德盼制度更健全：不為個人也不為黨

遭馬辦怨陸生訪台卻靜默　朱立倫急發聲：只要能深化兩岸都歡迎

稱川普將發表勝選感言　朱立倫派「兩高層」訪美拜會華府政要

藍綠修財劃法肉搏戰　朱立倫：很多綠委私下跟我透露他們也想修

快訊／應曉薇也抗告！京華城延押4人　剩柯文哲還沒有動作

川普當選「未現黑天鵝」　信義：國內房市盤整機率高

眼妝老是畫不好？國際彩妝師不告訴妳的3個眼線小細節　學會立刻質感飛躍

人氣IP「阿尼斯特」現身薰衣草森林！12月底前打卡送限定好禮

許太太快看！當替代役2個月　許光漢現身公益演出嗨唱《戀愛ING》

台灣創富集團吸金9.8億！472人投資牛樟芝受騙　47人遭起訴

從小考前3名！優等生上建中1原因超失落：彷彿世界崩塌

快訊／台中旱溪驚見男浮屍！半裸卡攔砂壩閘門　1小時後拉上岸

TPBL職籃7人入選中華隊　齊文駿：不覺得這是贏PLG

洗碗神物「3M百利木漿棉菜瓜布」祭超殺優惠！美式賣場一次入手14片再賺一杯拿鐵錢

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

政治熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

快訊／3分鐘速審《財劃法》　陳玉珍牙齒被打斷

陳玉珍昨天錄影就缺牙！　黃捷曝證據：還怪民進黨「珍無齒」

遭綠抓包早缺牙　陳玉珍認周一牙就鬆脫

快訊／陳玉珍3分鐘審完財劃法！　陳其邁坐台下等嘸發言機會

影／藍委守主席台！郭國文不滿開罵　怒扯張智倫衣領

柯文哲爆在市長室收賄　陳東豪：最安全　

京華城獲840%容積仍不滿足　沈慶京羈押前聲請釋憲慘吞敗

受邀討論《財劃法》卻3分鐘速審　陳其邁不滿被騙：莊孝維？

林口養豬場臭到ASML員工掩鼻上班！　侯友宜設專案小組取締

財劃法全武行　藍營「撂人」多位助理攻擊綠委畫面全曝光

遭民進黨立委壓桌打！　陳玉珍：我現在非常恐懼

快訊／趙少康驚傳動「開心」大手術　心臟停止3個小時

川普影射林郁婷變性　侯友宜4字挺她

更多熱門

相關新聞

川普當選「未現黑天鵝」　信義：國內房市盤整機率高

川普當選「未現黑天鵝」　信義：國內房市盤整機率高

美國選舉結果出爐，川普確定當選。信義房屋專家表示，短期股市並無太多意外驚嚇，市場未出現黑天鵝，至於國內房市後況，「若國內經濟表現仍不錯，但政策上資金較為緊縮，房市可能趨於盤整機率較高。」

川普回歸！中美共管台海可能性

川普回歸！中美共管台海可能性

提前祝賀川普當選　薩爾瓦多總統搶第一發文

提前祝賀川普當選　薩爾瓦多總統搶第一發文

賀川普當選　朱曝國民黨與共和黨百年情誼

賀川普當選　朱曝國民黨與共和黨百年情誼

遭綠抓包早缺牙　陳玉珍認周一牙就鬆脫

遭綠抓包早缺牙　陳玉珍認周一牙就鬆脫

關鍵字：

國民黨凌濤川普美國

讀者迴響

熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

更新／川普勝選　喊讓美國再次偉大

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照

快訊／賀錦麗「取消所有公開行程」！　今晚確定不對外發言

即／川普確定當選美國總統！

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！帶回家爆同居

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

布丁三姊弟火速搬家！門前堆滿司法郵件與撕碎本票

即／藍州票倉來了！　賀錦麗216：193急追

快訊／3分鐘速審《財劃法》　陳玉珍牙齒被打斷

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面