談川普當選後新挑戰　藍智庫：台灣要更避免刺激兩岸底線

▲川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統大選開票雖還在持續中，共和黨候選人川普勝券在握，《福斯新聞》預測他連拿4個搖擺州篤定當選。國民黨國政基金會副執行長凌濤對此表示，對台灣來說，美國國內議題比較遙遠，對外的「國防主張、經濟關稅、美中兩岸」，才是台灣必須密切關注的三大主軸，台灣的挑戰，在美國大選選後才正要開始。

凌濤續指，2024年美國總統選舉是排名史上前幾名的激烈選戰，從就業市場、邊境管制、聚焦通膨，再到墮胎權、減稅等議題，火花四射，攻防密集。他們也難得有機會在七月、八月前往共和黨、民主黨全代會，看到兩黨的競選策略、議題營造。但對於台灣來說，美國內議題比較遙遠，對外的「國防主張、經濟關稅、美中兩岸」，恐怕才是台灣在選後必須密切關注的三大主軸。

凌濤提到，第一國防主張，有別於賀錦麗陣營維持拜登政府長期以來到多邊主義，透過組織聯盟維持在歐州、印太影響力，川普採用雷根主義，以實力帶來和平的立場，展現美國強大嚇阻力，遏止中俄等對外的衝突。

凌濤說，具體體現，多邊主義架構下，美國願意與盟友共同承擔軍事外交經費，以維持美國在地區的主導地位，如同現行運行機制；川普所稱「保護費」，希望與「各友邦」一起協助他們自身的防衛，因此共和黨智庫發表，就清楚直述北約各國要多負擔自己的軍費，台灣則從歐布萊恩的5％GDP、川普口中的10％，就可以清楚看出，美國過去向台灣軍售的2千多億，對照川普執政的六千多億，是如此有著顯著對比。

凌濤認為，我國政府準備好因應，各種情形下的軍費試算比例及預算排擠了嗎？準備好爭取要求不論誰當選對台已購買的軍售加速抵台？準備好不被任何執政黨當成「棋子」或「筆尖」，增加區域對話穩定和平的措施？看到幾次國安團隊的因應，恐怕還有待強化。

凌濤說，第二經濟關稅，總體來說，民主黨以稅收增加社福的路線沒變，參與國際單邊、多邊貿易的主導會持續，維持現有關稅互動，國際交易市場繼續活化；川普的共和黨主張對內減免稅收、對外增加關稅，對不分國家增加10-20％，宣稱對中國大陸要收到60％，興起全球對於貿易保護主義再起的疑慮。

凌濤說，台灣切身相關的半導體產業，拜登政府援引「晶片與科學」法案，補助在美投資的高額半導體建設，其中台積電獲得66億美元補助以及最高50億美元的貸款優惠。川普則是頗有意見，他屢次指稱「台灣偷走美國的晶片產業」，宣稱要課所謂「晶片保護費」的高額關稅。然而「護國神山」台積電不是省油的燈，TSMC擁有全球先進製程市佔將近九成，川普執意要課關稅，恐怖會導致美國科技製造業的外移，受傷的可能是終端消費者，及科技製造業的就業市場。

「台灣政府準備好了沒？相較台積電將Arizona開廠典禮延後至大選結果之後，且保留第4-6廠區作為美國新政府的談判彈性與籌碼，對於可能的政策轉變做足準備，執政黨還要把保護護國神山掛在嘴上沒有作為？」

至於第三則是美中兩岸關係，凌濤認為，川普陣營及傳統共和黨主張對中國議題較為強烈，台灣要避免遭更密集的借力使力挑戰兩岸底線，反而須注重美中對抗的熱化，加強區域對話及避免誤判擦槍走火的可能性，才是對台灣人民最負責任的做法。

