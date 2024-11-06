財劃法、總預算爭議　賴清德盼制度更健全：不為個人也不為黨

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（6日）召開第二十一屆第十二次中常會，會中討論財劃法修正及總預算案議題，據轉述，民進黨主席賴清德指出，現在整個立法院有相當多的議題在進展，相信都是為了台灣的未來在努力，希望制度能夠更加健全，人民的權益能夠受到更多的保障，這是共同目標，不是為了個人也不為黨在計較，感謝黨團努力，希望能夠再接再厲。

今民進黨中常會邀請台灣動漫畫推廣協會理事長蘇微希，以「台灣動漫發展現況與未來願景」為題進行專案報告。據轉述，賴清德表示，政府支持台灣漫畫的政策願景不會改變，但隨著整體產業的發展，目標和計畫也必須與時俱進，很感謝蘇理事長提出了三項具體的意見，包含持續累積作品類型與數量、培育整體產業相關人才、以及發展戰略性台漫內容的專門機構，政府會持續來努力，讓在台灣從事漫畫不只是有未來，更有無限的可能和機會。

而專案報告完之後，會中也討論到總預算案、財劃法修正等議題，據轉述，黨團幹事長吳思瑤於會中報告近期國會狀況，吳表示，總預算目前只有放前瞻通過，週五看是否能付委，明天卓榮泰院長跟朝野黨團開會，財劃法三分鐘不到就送出委員會，黨團會持續攻防。

吳也指出，遺憾新聞都在關心陳玉珍掉牙或吃喜來登，凸顯只有民進黨願意討論財劃法，陳其邁也特別北上參加，希望財劃法接下來就條文好好討論。

據轉述，賴清德致詞時則表示，上週民進黨團都非常辛苦，現在整個立法院有相當多的議題在進展，相信都是為了台灣的未來在努力，希望制度能夠更加健全，人民的權益能夠受到更多的保障，也讓台灣未來發展更加寬廣，這是共同的目標，不是為了個人也不為黨在計較，感謝黨團努力，希望能夠再接再厲。

