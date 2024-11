18歲拜倫「西裝筆挺」投票了！　梅蘭妮亞超驕傲：支持他爸爸

▲18歲的拜倫「西裝筆挺」現身投票。(圖/X@MELANIATRUMP)



記者吳美依/綜合報導

美國總統大選正在開票中,川普的妻子梅蘭妮亞(Melania)在X發文,驕傲分享18歲兒子拜倫(Barron Trump)支持父親的帥氣身影。

根據照片,拜倫一身西裝筆挺,現身投票所支持父親。54歲的梅蘭妮亞寫道,「第一次投票,投給他的爸爸」,並且表示她為兒子感到非常驕傲。

拜倫目前在紐約大學就讀商學院,3日從紐約前往佛州,參加父親在海湖莊園(Mar-a-Lago)舉辦的競選派對,如今投下人生第一張選票,支持父親重返白宮。

▲拜倫是川普與梅蘭妮亞的唯一兒子。(圖/達志影像/美聯社)



ABC、《每日郵報》報導,雖然拜倫很少現身父親的造勢大會,卻在幕後扮演重要角色,協助78歲的川普,與年輕選民建立聯繫。

他建議爸爸參加美國年輕男性熱愛的podcast節目,例如接受網紅羅根.保羅(Logan Paul)、全球最熱門Podcast主持人喬羅根(Joe Rogan)的採訪,這些努力也取得回報,每一檔節目都獲得數百萬流量,還不包括被分享到其他社群平台上的收聽或觀看次數。

川普也曾向媒體透露,大選倒數幾天時,拜倫持續給予支持與建議,要他「放輕鬆」。

▲川普與梅蘭妮亞5日佛州投票。(圖/路透)



5日稍早,川普與梅蘭妮亞現身佛州棕櫚灘(Palm Beach)投票,他戴著「讓美國再次偉大」(MAGA)的紅色帽子與「我投票了」的胸章,坦言自己「非常有信心」,「看起來保守派很有力地投票了,看起來共和黨大舉出動了。」川普也大讚這次競選相當成功,甚至是3次競選之中最成功的一次。

Voted for the first time - for his dad! #18yearsold #presidentialelection #proud pic.twitter.com/kTzMFNn1AS