18歲拜倫「西裝筆挺」投票了！　梅蘭妮亞超驕傲：支持他爸爸

▲18歲的拜倫「西裝筆挺」現身投票。（圖／X@MELANIATRUMP）



記者吳美依／綜合報導

美國總統大選正在開票中，川普的妻子梅蘭妮亞（Melania）在X發文，驕傲分享18歲兒子拜倫（Barron Trump）支持父親的帥氣身影。

根據照片，拜倫一身西裝筆挺，現身投票所支持父親。54歲的梅蘭妮亞寫道，「第一次投票，投給他的爸爸」，並且表示她為兒子感到非常驕傲。

拜倫目前在紐約大學就讀商學院，3日從紐約前往佛州，參加父親在海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦的競選派對，如今投下人生第一張選票，支持父親重返白宮。

▲拜倫是川普與梅蘭妮亞的唯一兒子。（圖／達志影像／美聯社）



ABC、《每日郵報》報導，雖然拜倫很少現身父親的造勢大會，卻在幕後扮演重要角色，協助78歲的川普，與年輕選民建立聯繫。

他建議爸爸參加美國年輕男性熱愛的podcast節目，例如接受網紅羅根．保羅（Logan Paul）、全球最熱門Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）的採訪，這些努力也取得回報，每一檔節目都獲得數百萬流量，還不包括被分享到其他社群平台上的收聽或觀看次數。

川普也曾向媒體透露，大選倒數幾天時，拜倫持續給予支持與建議，要他「放輕鬆」。

▲川普與梅蘭妮亞5日佛州投票。（圖／路透）



5日稍早，川普與梅蘭妮亞現身佛州棕櫚灘（Palm Beach）投票，他戴著「讓美國再次偉大」（MAGA）的紅色帽子與「我投票了」的胸章，坦言自己「非常有信心」，「看起來保守派很有力地投票了，看起來共和黨大舉出動了。」川普也大讚這次競選相當成功，甚至是3次競選之中最成功的一次。