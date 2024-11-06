快訊／歷史新頁！　美國第一位公開「跨性別者」入國會

▲參議員麥布萊德成為首位當選國會議員的公開跨性別政治人物。（圖取自facebook.com/SarahEMcBrideDE）

文／中央社

美國德拉瓦州參議員麥布萊德（Sarah McBride）今天贏得聯邦眾議院席次，成為首位當選國會議員的公開跨性別政治人物。

法新社報導，美國新聞媒體估計民主黨籍的麥布萊德順利擊敗共和黨對手惠倫三世（John Whalen III），約2/3選票已開出，目前麥布萊德遙遙領先。

她在社群媒體上的聲明中說：「德拉瓦州大聲且明確地發出的訊息是，我們必須成為一個維護生育自由的國家。」

麥布萊德近日在哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問中表示，她的首要任務還將包括推動民眾「負擔得起的兒童照護、有薪家庭照顧假和病假、住房、健保」。

LGBTQ勝利基金（LGBTQ Victory Fund）恭喜麥布萊德在美國政壇「創下歷史」。LGBTQ勝利基金是一個美國政治行動委員會，致力讓美國同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等族群的公務員人數增加。

這個團體說：「莎拉（麥布萊德名）的聲音至關重要，她將持續不懈地為她的選民和社群發聲。」

LGBTQ勝利基金已確定今年全美至少有62名跨性別候選人參選，幾乎是2020年34人的兩倍。