賀錦麗輸慘了？粉絲呆坐教堂祈禱「氣氛低迷」　不會出面發表談話

▲賀錦麗在後台觀看螢幕。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

2024美國總統大選於當地時間5日進行投票，各地進入開票，共和黨候選人川普一路領先，目前已拿下248張選舉人票，至於民主黨候選人賀錦麗則在拿下夏威夷州後獲得216張選舉人票，雙方差距擴大。不過，由於賀錦麗開票後便持續落後，支持者心急如焚、難掩失落。深知恐將敗選，賀錦麗今天不會公開露面發言。

根據《美聯社》，川普在此次大選開票的表現超乎預期，在多個州接連傳來捷報，就連在「關鍵搖擺州」之一的賓州也逆轉賀錦麗，使得支持賀錦麗的群眾感到焦慮，位於密西根州底特律、擁有悠久歷史的所羅門王浸信會教堂，便在現場舉辦「祈禱和觀看派對」，現場有24名牧師輪流祈禱。

▲▼賀錦麗的支持群眾坐在底特律的教堂低頭祈禱，表情難掩落寞。（圖／達志影像／美聯社）

當電視螢幕上的畫面從選舉新聞報導變成廣告時，主持活動的牧師威廉姆斯二世（Charles Williams II）走上台前信心喊話，「我很高興我們能夠來到這裡！如果我在家，我會關掉電視上床睡覺，因為這是一場煎熬的挑戰。」

威廉姆斯二世坦言，這反映了賀錦麗支持群眾的「焦慮情緒」。

針對目前膠著的選情，賀錦麗競選總幹事狄倫（Jen O’Malley Dillon）也向所有競選工作人員喊話，強調必須要有耐心和決心，因為全國的民主黨人士都在關注，賀錦麗和川普之間的競爭會縮小到幾個關鍵搖擺州，「競選的激烈程度正是我們所預期的！」

▼賀錦麗在華府霍華德大學的選舉之夜派對上，支持者們看到開票結果後難掩失落。（圖／達志影像／美聯社）

▲支持者在霍華德大學們看到賀錦麗開票結果後難掩失落，最後留下美國國旗和垃圾後離開現場。（圖／路透）

另外，位於華府的霍華德大學原先也趁選舉之夜舉行守夜派對，不過隨著東海岸午夜的來臨，競選團隊決定取消了來自CNN的廣播，取而代之的是各種高能量的混音從擴音設備中響起，同時泛光燈隨著閃爍，用以炒作人群，而隨著川普奪下更多州的選舉人票，一些賀錦麗的支持者逐漸轉身離開會場。

目前仍無法得知，賀錦麗是否會在她的母校露面。一名熟稔美國白宮、並要求匿名的消息人士透露，現任副總統賀錦麗「不打算」在晚上出面向群眾發表談話。

川普勝出州

喬治亞州：16張選舉人票

北卡羅萊納州：16張選舉人票

緬因州國會第2選區：1張選舉人票

愛荷華州：6張選舉人票

蒙大拿州：4張選舉人票

猶他州：6張選舉人票

俄亥俄州：17張選舉人票

懷俄明州：3張選舉人票

南達科塔州：3張選舉人票

北達科塔州：3張選舉人票

堪薩斯州：6張選舉人票

德州：40張選舉人票

路易斯安那州：8張選舉人票

內布拉斯加州：2張選舉人票

內布拉斯加州國會第一選區：1張選舉人票

內布拉斯加州國會第三選區：1張選舉人票

密蘇里州：10張選舉人票

阿肯色州：6張選舉人票

阿拉巴馬州：9張選舉人票

密西西比州：6張選舉人票

田納西州：11張選舉人票

奧克拉荷馬州：7張選舉人票

南卡羅來納州：9張選舉人票

肯塔基州：8張選舉人票

印第安納州：11張選舉人票

西維吉尼亞州：4張選舉人票



賀錦麗勝出州

夏威夷州：4張選舉人票

內布拉斯加州國會第二選區：1張選舉人票

維吉尼亞州：13張選舉人票

緬因州：2張選舉人票

新罕布夏州：4張選舉人票

科羅拉多州：10張選舉人票

紐約州：28張選舉人票

哥倫比亞特區：3張選舉人票

緬因州第一選區：1張選舉人票

伊利諾州：19張選舉人票

紐澤西州：14張選舉人票

馬里蘭州：10張選舉人票

麻州：11張選舉人票

康乃狄克州：7張選舉人票

羅德島州：4張選舉人票

佛蒙特州：3張選舉人票