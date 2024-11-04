「3年級壓軸題」一堆人想開根號！律師搖頭：心算5秒解出來

▲題目求問bxb是多少。（圖／翻攝自林智群律師（klaw））

記者鄺郁庭／綜合報導

小朋友的數學題目常常考倒大人，律師林智群今（4）日在粉專貼出一道「最難三年級壓軸題」，題目是「axa=6，axb=18，bxb=？」林智群就直呼「這個應該用心算5秒就可以解出來了吧？」就有人秒舉白旗，「頭好痛喔！」「數學不會就是不會。」也有內行曝解法，「其實，真的蠻簡單的。」

林智群在粉專「林智群律師（klaw）」貼出一道「最難三年級壓軸題」，題目是「axa=6，axb=18，bxb=？」林智群文中則直呼「這個應該用心算5秒就可以解出來了吧？」還hashtag「#a是多少不是重點」、「#b是多少也不是重點」、「#如果真的用開根號那就更麻煩了」。

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看到題目後，就有一票網友秒投降，「心算5秒？強喔！5秒我用計算機才有辦法」、「這是大陸的三年級嗎？現在我們這邊小學三年級有教到代數？」「嗯…不會算，數學通通還老師了」、「好險我畢業了，不然頭髮都白了。」

不過，就有人表示，「54，與a、b是多少確實無關」、「明明就超簡單」、「代數的觀念而已，不需要開根號！」有解題達人便教學，「第一式到第二式說明：一個a換成一個b要乘3倍，所以第二式到第三式（一個a再換成一個b）：18X3=54。以上才是國小的標準思維解法」、「第二行就知道b是三倍的a，第三行就是9*a*a=9*6=54。」