台中男童斑馬線上一度停下...遭2車撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

▲台中市一名黃姓男童昨日騎腳踏車外出，遭二度撞輾死亡。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名12歲黃姓國小男童昨日外出騎腳踏車遊玩，通過一處馬路時遭撞輾亡，警方今日調閱到畫面後，對外口述還原事發經過。據警方說明，後車行車紀錄器拍下，男童從路邊要起步前，原停在該處斑馬線前數秒鐘，又馬上起步往前，經過的湯姓騎士看見時自述來不及才將男童撞飛，男童被撞飛到內側車道，後方駕駛休旅車的傅男也稱來不及，當場將男童輾壓過，均被依過失致死罪函送。

▲警方繪製事發當下三方行進路線。（圖／警方提供）



警方說，男童當時一度在斑馬線上停下，隨後往對向新平公園前進，不料該名騎士撞上男童腳踏車後輪，男童連人帶車倒在斑馬線上，又遭休旅車撞上輾過，遭連人帶車往前輾過數公尺。經警方確認，該路口是T字路口，每日4時至9時、17時至19時為三色號誌運作，其餘時段為閃紅黃燈。事發當下敦化路是閃黃燈、仁平路是閃紅燈。也就是說，男童當時面對的號誌為閃紅燈、2名肇事駕駛面對的號誌為閃黃燈。

肇事的傅姓駕駛昨日也說，當時男童騎腳踏車過馬路，跟機車碰撞然後飛出來，他看到時已經來不及反應了，猜測應該是先壓到腳踏車再壓到男童，下車看時男童喊「很痛」，看起來是手腳擦傷，不知道有沒有骨折，不過至少沒有肢體變形，然後就馬上報警。

▲台中一名國小男童昨日騎乘腳踏車外出，遭一名騎士撞飛，再遭轎車撞上死亡。（圖／記者許權毅攝）



本案發生在昨日15時46分，一名黃姓男童騎乘腳踏車沿著敦化路外側起步橫越，後方一名湯姓騎士沿著敦化路外側車道直行，機車車頭撞上男童將人撞飛至內側車道，後方一名傅男駕駛休旅車，再次撞輾上，導致男童傷重死亡。