　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中男童斑馬線上一度停下...遭2車撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

▲▼台中市男童騎腳踏車遭撞輾死亡。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市一名黃姓男童昨日騎腳踏車外出，遭二度撞輾死亡。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名12歲黃姓國小男童昨日外出騎腳踏車遊玩，通過一處馬路時遭撞輾亡，警方今日調閱到畫面後，對外口述還原事發經過。據警方說明，後車行車紀錄器拍下，男童從路邊要起步前，原停在該處斑馬線前數秒鐘，又馬上起步往前，經過的湯姓騎士看見時自述來不及才將男童撞飛，男童被撞飛到內側車道，後方駕駛休旅車的傅男也稱來不及，當場將男童輾壓過，均被依過失致死罪函送。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲警方繪製事發當下三方行進路線。（圖／警方提供）

警方說，男童當時一度在斑馬線上停下，隨後往對向新平公園前進，不料該名騎士撞上男童腳踏車後輪，男童連人帶車倒在斑馬線上，又遭休旅車撞上輾過，遭連人帶車往前輾過數公尺。經警方確認，該路口是T字路口，每日4時至9時、17時至19時為三色號誌運作，其餘時段為閃紅黃燈。事發當下敦化路是閃黃燈、仁平路是閃紅燈。也就是說，男童當時面對的號誌為閃紅燈、2名肇事駕駛面對的號誌為閃黃燈。

肇事的傅姓駕駛昨日也說，當時男童騎腳踏車過馬路，跟機車碰撞然後飛出來，他看到時已經來不及反應了，猜測應該是先壓到腳踏車再壓到男童，下車看時男童喊「很痛」，看起來是手腳擦傷，不知道有沒有骨折，不過至少沒有肢體變形，然後就馬上報警。

▲台中一名國小男童昨日騎乘腳踏車外出，遭一名騎士撞飛，再遭轎車撞上死亡。（圖／記者許權毅攝）

本案發生在昨日15時46分，一名黃姓男童騎乘腳踏車沿著敦化路外側起步橫越，後方一名湯姓騎士沿著敦化路外側車道直行，機車車頭撞上男童將人撞飛至內側車道，後方一名傅男駕駛休旅車，再次撞輾上，導致男童傷重死亡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
噁心畫面曝！連鎖韓式料理驚見「蟑螂部隊鍋」
每天喝水2千cc！他仍長「6顆大結石」痛到滾地
獨／爆乳妹跨足二手精品！1個月狂賣破千名牌貨　銷售秘訣曝
潑汽油活活燒死人！　家屬求判死刑失望了
快訊／朱軒洋被爆換角王大陸　蔡淑臻回應了
台灣金聯董座2天後換人　施俊吉控：合理懷疑自己擋人財路
快訊／五月天花蓮開唱回歸！「免費入場」時間、地點公布
銀杏颱風滯留恐有共伴效應　猛灌3天雨彈「下到發紅」
律師突感慨「如果時光倒流，不會考大學！」　點名2職業：超賺
哈孝遠錄外景和民眾起衝突！ 　飆怒要他滾

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

立委考察北檢　黃國昌突現身「走管制門」猛批這件事

苗栗慣竊囂張騎贓車！遇巡警秒逃竄直接撞牆　草堆狼狽落網

板橋社區3男約超商外喝酒　他丟空瓶爆粗口！2打1全進警局

整個高雄都是「攝影棚」！硬碟存海量不雅照　變態狼交保繼續拍

窮到只剩骨灰位！北海福座股東欠稅2314萬　2573個骨灰位全法拍

警局前潑8.5L汽油燒死人！家屬求判死刑失望了　縱火犯判無期

貪污466元判2年提上訴　公衛文：有大家支持我會好好活下去

閃貓咪撞蛋車！轎車燒成廢鐵　彰化21歲駕駛燒燙傷送醫

快訊／涉光電弊案…陳啟昱通緝照曝光！火速送警政署製作查緝專刊

高虹安貪污案二審首開庭　無罪答辯「我一心只想做好立委」

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

颱風來襲！家裡全淹水　一招自製「滑水道」輕鬆清

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

偶像的偶像！T1 Faker第五冠到手　昔拒中國240億挖角「為別人的目標」

立委考察北檢　黃國昌突現身「走管制門」猛批這件事

苗栗慣竊囂張騎贓車！遇巡警秒逃竄直接撞牆　草堆狼狽落網

板橋社區3男約超商外喝酒　他丟空瓶爆粗口！2打1全進警局

整個高雄都是「攝影棚」！硬碟存海量不雅照　變態狼交保繼續拍

窮到只剩骨灰位！北海福座股東欠稅2314萬　2573個骨灰位全法拍

警局前潑8.5L汽油燒死人！家屬求判死刑失望了　縱火犯判無期

貪污466元判2年提上訴　公衛文：有大家支持我會好好活下去

閃貓咪撞蛋車！轎車燒成廢鐵　彰化21歲駕駛燒燙傷送醫

快訊／涉光電弊案…陳啟昱通緝照曝光！火速送警政署製作查緝專刊

高虹安貪污案二審首開庭　無罪答辯「我一心只想做好立委」

賴清德主持防空輕型巡防艦安龍　曝3大意義：國艦國造穩健前進

許光漢請假獲准！確定參加金馬獎　阿部寬、關繼威來台頒獎添星光

美國總公司聲請破產保護　TGI FRIDAYS台灣代理商：興櫃計畫不變

台南農友上街頭抗議公糧13年不漲　請政府勿無情回報農友

全家開賣青森蘋果霜淇淋！新品甜點「蘋果紅茶閃電泡芙」半價吃

Zettabyte緯創「取得是方LY2產能」　AI資料中心明年上半年啟用

長榮航勤換新裝「深灰搭綠色」　加碼毛線帽、防曬袖套

立委考察北檢　黃國昌突現身「走管制門」猛批這件事

嘉藥攜手產業舉辦USR x CSR論壇　共創永續新動力

南投縣角逐ITF台北國際旅展永續獎　串聯熱門景點和觀旅業者

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

社會熱門新聞

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

台中男童遭二度撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

已婚本土男演員「激戰人妻女星」4次！　他喊冤：只有2次

台中男童遭撞亡！單親爸悲曝：出門找同學

剛過生日...遇奪命車禍　高雄20歲男噴飛當場死亡

台中男童騎單車遭2車連撞亡　依過失致死罪偵辦

宜蘭高職生KTV私刑　甩棍打同學逼跪

即／台中國小童遭2車撞！搶救無效亡

即／陳啟昱涉光電弊案落跑神隱　南檢發布發布通緝

富家女沒男友竟懷孕遭勒斃　25歲男因母1句話認罪

更多熱門

相關新聞

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

台中市1名國小5年級男童昨（4）日騎腳踏車從路邊人行道竄出，遭1輛機車撞飛、再被另1輛轎車撞上，送醫搶救不治。63歲的黃姓父親今天受訪時透露，小兒子上月才過生日，已滿12歲，平常都會交代過馬路要小心，孩子也很乖都會遵守，案發4分鐘前他才打電話叫孩子回家，沒想到短短4分鐘後竟發生車禍，質疑是機車騎士速度過快導致事故發生。詳細肇事原因，須由檢警調查釐清。

台中男童騎單車遭撞死　校方尋找目擊悲劇學童安撫

台中男童騎單車遭撞死　校方尋找目擊悲劇學童安撫

台中男童騎單車遭2車連撞亡　依過失致死罪偵辦

台中男童騎單車遭2車連撞亡　依過失致死罪偵辦

台中男童遭撞亡！單親爸悲曝：出門找同學

台中男童遭撞亡！單親爸悲曝：出門找同學

即／台中國小童遭2車撞！搶救無效亡

即／台中國小童遭2車撞！搶救無效亡

關鍵字：

台中騎車腳踏車男童國小斑馬線

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

連恩遺體「防腐處理」運回英國　

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬回應了

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部

寧夏夜市樂喊「整修完成」　遊客到現場傻眼

同事上班用Excel看小說　釣出內行人

更多

最夯影音

更多

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面