台中男童遭撞輾亡　哥哥招魂悲喊「不要玩了...」第2筊成功

記者許權毅／台中報導

台中市一名剛滿12歲黃姓男童昨日騎乘腳踏車外出，先與湯姓騎士發生碰撞，再遭傅姓駕駛輾過死亡。家屬今（4）日下午1時許返回事發地點招魂，2位哥哥代表引魂，第一次擲筊並未成功，法師引導哥哥念「現在給祢引魂，快點來這，不要再玩了」才獲得允筊。

▲台中一名國小男童昨日騎乘腳踏車遭撞輾死亡，家屬今日重返事發地點招魂，第二筊才獲得允筊。（圖／記者許權毅攝，下同）

第五警分局今日掌握路過民眾的行車紀錄器後，對外口述還原完整事發過程。昨日黃姓男童疑似與同學一起要到新平公園玩耍，結果在北屯區敦化路、仁平路口要過馬路時，原已經在斑馬線前停頓，下秒又立刻起步，直行敦化路的湯姓騎士煞車不及撞上男童，男童遭拋飛，傅姓男子駕駛的休旅車又不慎輾壓，導致男童傷重死亡。

▲▼男童2名哥哥代表招魂，場面相當哀戚。（圖／記者許權毅攝）



男童父親、母親以及2位哥哥返回事發地點招魂，場面哀戚。父親與陳平里里長討論昨日事發正確位置，時不時交換意見，相當悲痛。

2位哥哥由法師、禮儀社人員引導下進行招魂儀式，先由法師誦經助念，並拿起招魂幡揮舞，由哥哥說：「弟弟，現在給你引魂」結果第一筊並沒有聖筊，哥哥才又在法師引導下說「現在請師姐師姑來這邊，給祢引魂慈悲，快點來到這邊，在台中市北屯區敦化路二段、仁平路口，請祢快點來這，不要再玩了，我們要帶祢到台中市立殯儀館，到那邊聽經。」才擲得聖筊。

隨後由2位哥哥一人持黑傘、一人捧靈位上車，並在現場焚燒銀紙後，眾人隨即上車，返回台中殯儀館。