快訊／美國兒少猥褻犯正面曝！潛台35天行蹤不明　AIT發布示警



▲AIT公布美籍兒少猥褻犯Ｗ男通緝照片。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署10月11日接獲美國在台協會國土安全調查辦公室發布公文示警！美國在台協會指出，有美籍人士Levi Forrest Wallace（42歲）入境台灣，Wallace 2001年在美國俄勒岡州涉嫌犯下對未成年進行猥褻罪，經判刑後列管，未料卻在今年10月2日清晨入境台灣，迄今已35天行蹤不明。

W男出境美國的近照也被美國國土安全調查辦公室掌握、AIT查緝專刊也被公布在網路上。移民署公布W男畫面呼籲台灣民眾注意W男行蹤，若有目擊可立即致電移民署或警方通報。

美國國土安全調查辦公室表示：擔心W男停留台灣期間違反台灣法律及善良風俗，發文示警台灣政府並請求台灣移民署協尋並依法查緝，移民署接獲美國在台協會國土安全調查辦公室示警後，同步把公文傳遞給警政署、外交部、勞動部、教育部等單位協查。

移民署證實，接獲美國國土安全調查辦公室發文示警，目前動員專勤隊、事務大隊外勤人員進行搜查，並懇請民眾提供線索協尋，以防堵該美籍W男在台取得工作機會或居留許可。目前W男行蹤不明，移民署已成立專案小組展開搜捕，一但查獲將依入出國移民法相關規定將他遞解出境。

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