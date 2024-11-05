快訊／美國兒少猥褻犯成功入境台灣　移民署接獲示警全力追緝中



▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署10月11日接獲美國在台協會國土安全調查辦公室發布公文示警！美國在台協會指出，有美籍人士Levi Forrest Wallace（42歲）入境台灣，Wallace 2001年在美國俄勒岡州涉嫌犯下對未成年進行猥褻罪，經判刑後列管，未料卻在今年10月2日清晨入境台灣。

美國國土安全調查辦公室表示：擔心W男停留台灣期間違反台灣法律及善良風俗，發文示警台灣政府並請求台灣移民署協尋並依法查緝，移民署接獲美國在台協會國土安全調查辦公室示警後，同步把公文傳遞給警政署、外交部、勞動部、教育部等單位協查。

移民署也證實，接獲美國國土安全調查辦公室發文示警，但接獲通知時涉犯兒少猥褻案件的W男已經入境，本署目前動員專勤隊、事務大隊外勤人員進行搜查，並懇請民眾提供線索協尋，以防堵該美籍W男在台取得工作機會或居留許可。

移民署強調，成立專案小組追查該外籍人士行蹤，如經查獲將依《入出國及移民法》相關規定強制驅逐其出國，並於其出境後管制其再入境，以保障民眾及社會安全。

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