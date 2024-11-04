警局前潑8.5L汽油燒死人！家屬求判死刑失望了　縱火犯判無期

▲黃男潑灑汽油殺死杜男，國民法官依殺人罪判無期徒刑。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

雲林縣黃姓男子與杜姓男子有債務糾紛，去年7月2人相約台中市第四警分局前停車場談判，黃男竟朝杜男潑灑8.5公升汽油，造成杜男全身嚴重燒燙傷，搶救2天不治。全案由國民法官審理，今天（4日）歷經近3小時評議，稍早判決出爐，依殺人罪將黃男判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

起訴指出，黃男（31歲）與杜男（38歲）是朋友關係，不過2人早已積怨，有債務糾紛，2023年7月24日上午，黃男在雲林縣要帶母親就醫，但杜男臨時要求黃男，到台中市南屯區第四警分局外碰面談判，要求一定要到。

黃男不滿赴約就無法載母親看病，還被當成小弟呼來喚去，心生怨恨，先在雲林買了11.9公升的汽油、水桶、火柴等物，到了第四分局後，與杜男大起口角，進而潑灑8.5公升的汽油在杜身上，接著賞了杜一巴掌，隨後點火引燃，得逞後逃逸搭車逃離現場。

分局警員察覺外面有火光，立刻通報消防人員到場滅火，緊急將杜男送醫搶救，但杜男仍傷重不治。警方案後循線在雲林縣逮補黃男，由台中地檢署依法起訴。

全案由國民法官審理，杜男胞姊日前出庭表示，家庭因弟弟離去而遭受重大打擊，請求國民法官判處死刑，認為黃男在警察局門口殺人，無視法律、泯滅人性。

法庭今天上午9時開始進行評議，約11時30分判決出爐，國民法官認黃男犯殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。仍可上訴。