巴拉圭參議長率團來訪　總統府秘書長潘孟安：感謝長期在國際聲援台灣

▲總統賴清德接見巴拉圭參議長訪團。（圖／翻攝潘孟安臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

巴拉圭共和國國會暨參議院議長努內斯（Basilio Gustavo Núñez Giménez）率團來台訪問，總統賴清德5日上午親自接見訪團成員。賴清德表示，台灣和巴拉圭不論是在教育、醫衛、農牧或是基礎建設、婦女賦權等領域，都有豐碩合作成果，也感謝貝尼亞（Santiago Peña Palacios）總統與巴拉圭政府支持台灣國際參與，未來希望與巴拉圭持續推動各項有利民生的合作計畫，創造兩國人民最大福祉。

對此，陪同賴清德接見巴拉圭訪團的總統府秘書長潘孟安表示，此次來訪的參議長努內斯參、參議員麥達納（Derlis Hernán Maidana Zarza），分別是巴拉圭參議院「台巴友好委員會」的副主席和書記，台灣和巴拉圭在許多議題上都有合作，非常感謝巴拉圭長期在國際社會聲援台灣，展現對台灣的重視和情誼。

巴拉圭是目前唯一與我國有外交關係的南美洲國家。參議長努內斯5日在晉見賴清德時也表示，此次來台訪問對訪團大多數成員來說都是第一次，目的是希望再度重申巴拉圭與台灣兩國之間長達67年的歷史邦誼，堅定的承諾不變，且奠基於相互真誠的對待，兄弟之間的情誼，無法以金錢替換。

同時，努內斯也強調堅信國家經濟發展繁榮及和平的價值，他表示，巴拉圭國會堅定反對在區域間任何形式的緊張情勢提升，國與國之間應有自由航行的權利，同時在人權、自由、民主上相互尊重。

對於努內斯率團訪台，總統府秘書長潘孟安也透過臉書發文表示，誠如總統賴清德賴清德所言，台灣與巴拉圭一直以來不僅共享民主自由價值，亦共同對抗威權擴張，促進世界的民主、和平與繁榮。

潘孟安強調，在教育、醫衛、農牧、基礎建設、婦女賦權等議題上，台灣與巴拉圭都已經有緊密合作的關係與成果，未來，台灣也會持續跟巴拉圭推動各項有利民生的合作計畫，創造兩國人民最大的福祉。