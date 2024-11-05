黃暐瀚反對公投綁大選　他直言「說錯了」：制度不該檢討嗎？

▲針對公投議題，陳冠安反對黃暐瀚觀點。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委提案修正《公民投票法》，主張恢復「公投綁大選」，而媒體人黃暐瀚則表示不認同「不綁大選，公投就過不了」的說法，既然現行公投進行方式，與罷免案一樣，那罷免案有的過，有的不過，又是什麼理由？ 對此，前國民黨青年部主任陳冠安今(5日)反對黃暐瀚的觀點，他認為，從公投不綁大選後，沒有任何公投通過，甚至出現公投日沒公投的情況，這樣的制度，難道還不該檢討嗎？

陳冠安於臉書表示，黃暐瀚說錯了，公投才能民主進步！這次黃暐瀚反對公投綁大選，舉出兩個理由，其一，大選是政治對決，會將公投議題稀釋；其二，公投門檻和罷免一樣，倘若沒綁大選公投過不了，那為何有些罷免能過關。

陳冠安表示，但這兩個理由，自己必須說，都不成理由。凡事皆政治，選舉選出公職人員，代表人民間接行使權力；公投決定政策方向，讓人民直接行使權力，這都是政治，這都是民主。因此選舉是政治，公投不是政治的邏輯，與政治學上對民主政治的定義相悖。

陳冠安進一步指出，事實上，「公投綁大選」不只不會讓公投被選舉稀釋，反而是回過頭來，透過公投影響選舉，讓人民來設定議題，使政黨和候選人必須對人民關心的重大議題表明立場，從而讓公眾可以更清楚、透明地選擇公職人員。

以「死刑議題」為例，陳冠安認為，如果沒有公投，則政黨和政治人物就可以模糊立場，由於憲法法庭的實質廢死判決，成為今年台灣民眾高度關注的議題。三大政黨裡，國民黨和民眾黨都反對廢死，唯獨將推動廢死載明在黨綱的民進黨，始終不敢表明到底支持死刑，還是支持廢死，躲在大法官判決背後。

陳冠安說，從民主問責來看，民進黨不敢對重大議題表明立場，是違背民主政治的。試想，如果公投綁大選，2026舉辦死刑公投，民進黨還能像現在這樣，拒不表態嗎？因此，公投不只不會被大選稀釋，反而可以讓選民瞭解候選人的議題立場是否與自己相符。

陳冠安再說，接著從民主政治的制度設計來看，公投和罷免角色不同，根本不應相提比較。簡單來說，公投越多，就代表民主政治越成熟，因為直接民權深刻影響政治運作。然而作為對選舉的反制，罷免越多，象徵的是民主政治越混亂，因為選舉制度充滿高度不確定性。

陳冠安直言，黃暐瀚和民進黨反對公投綁大選，都舉2018和2021作為案例，但自己必須說，今天之所以有超過6成民眾支持恢復公投綁大選，不是因為2018或2021，而是因為2023的公投日，沒有任何公投成案。

最後，陳冠安強調，從公投不綁大選之後，沒有任何公投通過，甚至出現公投日沒公投的情況，這樣的制度，難道還不該檢討嗎？還要維持沒公投的現狀嗎？沒有公投，只會削弱民主，聲稱民主進步的人士們，不應支持削弱台灣的民主韌性。