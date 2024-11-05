柯文哲遭爆在市長室收賄千萬　王鴻薇：為何北檢可以猖狂洩密？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案被延押，週刊今（5日）又揭露柯文哲分別在市長室、京華城動土典禮兩地收受，威京集團主席沈慶京的1500萬元現金賄款，對此，國民黨立委王鴻薇痛批，北檢不斷地餵養特定媒體，鑑識人員鑑識出來的結果都可以落到媒體的手上，當然是檢調有洩密的問題，所謂的「偵查不公開」已經變成一個世界級的大笑話。

王鴻薇直言，柯文哲的司法案件偵查以來，最被外界所詬病的就是「偵查不公開，已經變成了偵察亂公開」，且北檢不斷地餵養特定媒體，譬如這個媒體今天又報導，柯文哲今年5月曾在便條紙寫下「Orange 京華出境」，雖然被撕掉了，可是筆跡在第2頁跟第3頁留下痕跡，鑑識人員因此證實柯有寫這些字。

「上述情節，難道是媒體可以亂猜到的嗎？還是媒體作夢夢到的？」王鴻薇說，由鑑識人員鑑識出來的結果，都可以落到媒體的手上，當然是檢調有洩密的問題，但為什麼北檢如此猖狂，一而再，再而三不理會外界的質疑、立法院的質詢，繼續去餵養特定媒體？

王鴻薇痛批，顯然是法務部跟北檢高層有在縱容、包庇，直呼所謂的偵查不公開，真的已經變成一個世界級的大笑話。