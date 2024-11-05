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「薩巴托水晶球」最終預測出爐！　賀錦麗276比262擊敗川普

▲▼民主黨總統候選人、副總統賀錦麗；共和黨候選人、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國副總統賀錦麗與前總統川普競爭白宮大位。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選投票正式開始，知名選舉分析機構「薩巴托的水晶球」（Sabato's Crystal Ball）4日公布最終預測，顯示民主黨賀錦麗將以276張選舉人票對262票擊敗共和黨川普。

「薩巴托的水晶球」為維吉尼亞大學政治研究中心項目，總編輯薩巴托（Larry Sabato）及康迪克（Kyle Kondik）、科爾曼（J. Miles Coleman）等專家4日發布大選前最終預測，認為賀錦麗會在7大搖擺州中攻下4州，川普則拿下3州，在選舉人團投票中以276對262票勝出。

評估所有統計及意見後，他們認為賀錦麗在密西根州、賓州和威斯康辛州保有「藍牆」優勢，選情傾向民主黨，但傾向不代表安全，若選舉提早一周舉行，這3州至少有一州很可能傾向川普。

亞利桑那州、喬治亞州及北卡羅來納州傾向川普，其中喬治亞州最不穩定。一周前的評估還指向川普穩贏，但若民主黨選民5日踴躍投票，賀錦麗仍有可能勝出。

內華達州則由民主黨以微弱優勢領先，雖然內華達州並非賀川必爭之地，但若出現驚人反轉，例如19張選舉人票的賓州倒向川普，16張選舉人票的喬治亞州倒向賀錦麗，內華達州的6張選舉人票將成為關鍵。

至於國會，他們預測共和黨將在參議院拿下52席，民主黨48席，逆轉目前民主黨51席對共和黨49席的多數局面；而眾議院更加緊繃，預測指出有218席將傾向民主黨，217席則傾向共和黨。

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