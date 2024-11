1800萬最紅播客表態了！宣布「支持川普」　專訪影片衝4500萬觀看

▲ 全球最紅 Podcast 主持人喬羅根宣布支持川普角逐2024年美國總統大位。(圖/達志影像/美聯社)

美國總統大選投票前夕,擁有1800萬YouTube訂閱的全球最熱門Podcast《喬羅根體驗》(The Joe Rogan Experience)主持人喬羅根(Joe Rogan),稍早在社群平台X上正式表態支持共和黨候選人川普。



根據路透社美國時間4日報導,喬羅根在 X 平台上發文,貼出特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)專訪影片,同時表態「我要正式宣布,這就是對川普的背書」,並稱馬斯克提出了「最有說服力的理由」支持川普。

喬羅根10天前才與川普進行了長達3小時的專訪,在YouTube上狂吸4500萬點閱率。川普當時在訪談節目中重提台灣問題時表示:「台灣偷走了我們的晶片生意。他們希望得到保護,但卻不願意付費,你知道嗎?黑幫可是會收取保護費的,是吧?」

