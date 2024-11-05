1800萬最紅播客表態了！宣布「支持川普」　專訪影片衝4500萬觀看

▲ 全球最紅 Podcast 主持人喬羅根宣布支持川普角逐2024年美國總統大位。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

美國總統大選投票前夕，擁有1800萬YouTube訂閱的全球最熱門Podcast《喬羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）主持人喬羅根（Joe Rogan），稍早在社群平台X上正式表態支持共和黨候選人川普。



根據路透社美國時間4日報導，喬羅根在 X 平台上發文，貼出特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）專訪影片，同時表態「我要正式宣布，這就是對川普的背書」，並稱馬斯克提出了「最有說服力的理由」支持川普。

喬羅根10天前才與川普進行了長達3小時的專訪，在YouTube上狂吸4500萬點閱率。川普當時在訪談節目中重提台灣問題時表示：「台灣偷走了我們的晶片生意。他們希望得到保護，但卻不願意付費，你知道嗎？黑幫可是會收取保護費的，是吧？」

The great and powerful @elonmusk.

If it wasn't for him we'd be fucked. He makes what I think is the most compelling case for Trump you'll hear, and I agree with him every step of the way.

For the record, yes, that's an endorsement of Trump.

Enjoy the podcast pic.twitter.com/LdBxZFVsLN — Joe Rogan (@joerogan) November 5, 2024

喬羅根《The Joe Rogan Experience》收聽率有多強？根據串流平台 Spotify 今年3月公布的數據，《The Joe Rogan Experience》擁有1450萬名追蹤者，是該平台上第二受歡迎節目的將近3倍。不僅如此，他在 Instagram 上也有 1900萬粉絲追蹤，YouTube更是有 1800 萬訂閱者。

根據YouGov民調顯示，喬羅根的聽眾有81%是男性，56%年齡在35歲以下，這個族群向來較支持川普。而在這場總統大選中，川普的對手賀錦麗（Kamala Harris）陣營曾試圖安排上喬羅根的節目，但在上個月底已表明不會接受邀請。

目前川普陣營除了喬羅根、馬斯克外，還有摔角巨星「好萊塢」胡克霍根（Hulk Hogan）力挺。賀錦麗則獲得更多大咖支持，包括NBA球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、奧斯卡影后梅莉史翠普（Meryl Streep）、搖滾巨星布魯斯·史普林斯汀（Bruce Springsteen）、脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey），甚至還有天后級歌手碧昂絲（Beyonce）和泰勒絲（Taylor Swift）都表態力挺。