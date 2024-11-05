全美超過8200萬人已投票！　凱蒂佩芮表態支持賀錦麗

▲流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）4日現身賀錦麗造勢現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選5日登場，依據佛羅里達大學選舉實驗室統計數據，全美已有超過8200萬名選民投下手中一票，總投票數已經來到2020年總票數的一半。在此之際，流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）現身民主黨候選人賀錦麗的造勢活動，公開力挺賀錦麗。

美聯社報導，美國數州提前投票創下新高紀錄，這是因為前總統、共和黨總統候選人川普敦促共和黨人先去投票。提前投票數據可顯示有誰已經投票，並非把票投給哪一位候選人。

流行天后凱蒂佩芮4日晚間來到賀錦麗造勢現場，她透露，之所以把票投給賀錦麗，都是因為女兒，「我在賀錦麗當上參議員之前就認識她，我知道她為最弱勢族群而戰、為無聲者發聲，為了保護我們身為女性對自己身體做出決定的權利。我知道她會保護我女兒的未來，以及你們孩子們的未來」。

在4日選前之夜，川普與賀錦麗都來到關鍵搖擺州賓州造勢催票，川普發言1小時45分鐘，邀請保守派評論員梅根凱利（Megyn Kelly）上台，賀錦麗只發言10分鐘，凱蒂佩芮上台演唱。

賀錦麗幾乎未提川普，只說「就是這樣了，明天是選舉日，勢頭在我們這邊」。與此同時，川普多次提到賀錦麗，「如果把票投給賀錦麗，將再一次歷經4年痛苦、失敗、災難，我們的國家可能永遠無法復原」。

▼ 美國副總統賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

▼美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）