賀錦麗民調「1族群」領先16％！　華郵：選情樂觀

▲在尚未做出決定和投票意願低的兩類選民中，賀錦麗的支持度都超過川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選將於5日投票，民主黨候選人賀錦麗、共和黨候選人川普選情膠著，外媒分析指出，儘管兩人民調接近，但在尚未做出決定和投票意願低的兩類選民中，賀錦麗的支持度都超過川普，甚至達2位數領先，因此賀錦麗陣營仍可對選情保持樂觀。

《華盛頓郵報》分析指出，在紐時／謝納學院（New York Times/Siena College）的搖擺州民調顯示，那些「最近才會做出決定」的選民中，賀錦麗的支持度達58％，超過川普的42％，領先幅度達16個百分點。

分析提到，若是這「雙位數」的支持率能轉為選票，就能大幅提升賀錦麗的競選優勢。目前《華盛頓郵報》的平均民調顯示，賀錦麗的全國支持率保持在領先約2個百分點。

Yahoo News和YouGov的民調顯示，預計9月至10月才會做出決定的選民中，賀錦麗以70％的支持度大幅領先。若單看10月份的民調，有9％的賀錦麗支持者表示，他們是過去一個月內才決定支持她，而川普的數據僅有6％。

除此之外，賀錦麗在投票意願低的選民當中表現也比較好。紐時／謝納學院的民調顯示，在2020年未登記投票的選民中，賀錦麗的支持度為48%，川普則為43％。《華盛頓郵報》在賓州的民調同樣顯示，賀錦麗在2020年未登記投票的選民中，支持率達53％，領先川普10％。

《華盛頓郵報》指出，儘管這些選民僅佔少數，但這確實代表著一部分選票，因此賀錦麗陣營仍可對選情保持樂觀。