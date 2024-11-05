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北市送25名學生赴美加交流1年　國三至高二生可參加甄選

▲北市將甄選25名學生赴美加當交換生一年。（圖／北市教育局提供）

▲北市將甄選25名學生赴美加當交換生一年。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為培養國際化人才，台北市教育局宣布，114學年度續推國際交換生學習計畫，預計選送25名交換生至美國、加拿大地區交換學習1年，開放國三至高中職二年級學生參加甄選，經校內初選合格後，教育局將擇日進行書面審查和英語面談兩階段甄選。

北市教育局表示，隨著全球化進程加速，為增強北市學生的國際競爭力，114學年度持續推動國際交換生學習計畫，有別於往年先決定出訪國家再報名，新學年度改為先甄選再決定國家，由最終獲選的25名學生決定選送至美國或加拿大，提供學生更多選擇彈性。

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北市教育局指出，獲選送交換生於國外學習期間，能選擇向就讀學校辦理休學1年或申請免休學，申請免休學者需於返國後將國外學習的課程，向就讀學校申請學分抵免。

為讓學生及家長瞭解國際交換生學習計畫，教育局將於本周六（11/9）在松山工農舉辦計畫說明會，家長及學生除了可以現場瞭解計畫內容，學生可憑學生證於現場免費接受ELTiS英語測驗檢定一次。

說明會報名時間自即日起至11月7日下午5時止，至Google表單報名，因場地容納有限，未於時間內填寫說明會報名資訊者，將無法參加說明會暨ELTiS英語測驗檢定及報名本項計畫。

 

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