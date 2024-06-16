表揚逾1800名市長獎得主　蔣萬安頒獎先拋3個小叮嚀

▲蔣萬安（中）頒獎給景文高中畢業生高芯悅（右）。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今舉行112學年度畢業生市長獎頒獎典禮，市長蔣萬安化身人形立牌，一一頒獎和學生合影，因受獎學生多達1839人，蔣萬安致詞時特別提醒，同學要自拍、擺姿勢，他都可以配合，但有3個小叮嚀，上台先把手機打開、鏡頭轉好、關掉倒數秒數，讓台下學生和家長笑翻。

今天共表揚1839名畢業生市長獎得主，因人數眾多，分為上午和下午兩場次，上午場頒給高中職學生共773人、下午頒獎給1066名國中學生。蔣萬安致詞特別提醒學生，要自拍、擺pose他都可以配合，但為了頒獎流程順暢不拖延，上台領獎前，一定要先把手機打開、自拍鏡頭調整好，還要記得關掉倒數秒數。

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蔣萬安也期勉畢業生，進入下一個求學階段，可能會碰到很多挫折，到新環境也會碰到新的同學，有不同的體驗，而在面對挫折時都能夠像「打怪」一樣，一關一關克服，同時也要感謝身邊一路支持陪伴的家人、師長和同學。

市長獎得主、景文高中畢業生高芯悅，參與國內外諸多設計及視覺類獎項競賽屢獲殊榮，曾獲德國紅點設計獎「品牌設計與識別類」新銳獎、時報金犢獎最佳新銳獎，2023年全國高中職技藝競賽商業廣告類金手獎，以設計長才獲得市長獎肯定。





▲育成高中畢業生丁儒嫙（右二）獲市長獎肯定。（圖／北市教育局提供）

育成高中畢業生丁儒嫙，則是在擊劍運動項目表現傑出，曾獲選2023年亞洲錦標賽、2023年青年暨青少年擊劍錦標賽、2023年亞洲U23擊劍錦標賽等國家代表隊，榮獲112年全國運動個人及團體雙料冠軍、111年及113年全國中等學校運動會女子鈍劍個人冠軍。

大直高中國中部市長獎得主楊定家，在曲棍球運動項目表現傑出，獲獎無數並參加冬季青年奧運。蘭州國中畢業生陳宛蓁是拳擊選手，曾獲全中運國女組銅牌、教育盃國女組金牌，以運動優異表現獲頒市長獎。