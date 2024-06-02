國小教甄「光合作用」答案惹議　北市教育局改口：該題送分





▲北市國小教甄自然科試題答案出現爭議。（圖／北市教育局提供，人物與本事件無關）



記者楊惠琪／台北報導

台北市今年國小教師甄選初試自然科學試題引發爭議，其中一題植物行光合作用釋放出氧來自何者，教育局公告答案為「二氧化碳」，但學界和民眾普遍都認為是「水」，且考生申請釋義，教育局第一時間堅持原答案，但外界批評聲浪不斷，教育局昨晚漏夜召開教甄委員會，今早（2日）改口宣布，以「題幹未清晰界定問題」，決定該題予以送分。

台北市教育局於5月25日舉行國小教師甄選初試，其中自然科學類第41題，題目為植物行光合作用釋放出氧，氧來自何者？選項為：A二氧化碳、B水、C葡萄糖、D空氣中的氧。教育局5月25日公告答案是「A二氧化碳」，引發議論，但外界普遍認為答案應是「B水」，甚至有國小自然科教師直指：「連維基百科都查得到答案」，批評教育局和出題者太離譜。

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面對各界批評，北市教育局昨第一時間回應，該科總應試人數有103人，51人答案正確、52人錯誤，其中5人提出試題疑義，佔全體應考人4.8%，經依循程序移請試題命題教授重為評估，經教授秉其學術專業綜覽所提申請釋疑資料，該爭議題仍維持原答案，教育局尊重專業。

不過，教育局維持原答案決議，昨在網路上引發各界批評，不少國小自然科和中學生物老師均認為標準答案有誤，批評教育局尊重教授專業，不應凌駕科學事實。一名國小教師就批評，國一生物課本就出現的教材內容，答案竟然如此荒謬，甚至之前統測題目也曾出現一樣題型，光合作用釋放出的氧就是來自「水」，命題教授程度竟比統測考生還差。

眼看爭議延燒，教育局昨晚漏夜召開委員會議，今天早上宣布，經委員會議重新鑑定決議此試題具「題幹意義未清晰界定問題」性質，因此決議更正試題疑義結果為送分。

北市教育局表示，經甄選委員會評估這次初試錄取名單，該爭議題對原正取考生名單無任何影響，僅涉及備取考生的名次異動，為保障考生權益，原備取考生經更正試題疑義結果後，若備取名次上升者，後續在實際進行遞補備取考生作業時，針對異動後名次上升的考生，採增額錄取方式辦理（即備取名次的原考生及異動後名次上升的考生，皆同時遞補錄取名單）。初試備取考生複試報名作業預計6月3日（一）下午8時起至6月4日（二）中午12時止受理，提醒考生注意。

北一女生物教師蔡任圃說明，光合作用可分為「光反應」與「碳反應」兩個階段，「光反應」利用光的能量，將水分解成氧與氫離子，並產生一些產物，這些產物在「碳反應」可再與二氧化碳作用，而產生醣類。因此分解水而產生氧，是在第一階段的「光反應」就進行的，而二氧化碳的消耗發生在第二階段「碳反應」。因此氧的產生與二氧化碳無關。





▲北市國小教師聯合甄選「自然科答案」。（圖／取自教育局官網）

