教育新潮流！帶著孩子「從教室延伸至大自然」讓學習無所不在

▲ 婆羅洲——全球最古老的熱帶雨林，如今成為台灣孩子們的課堂。

圖、文／黑洞科學、逗點教室提供

黑洞科學與逗點教室合辦的「婆羅洲探險日記」營隊，為期七天六夜，讓 3 至 8 年級的學生化身小小生物探險家，透過親身體驗，學會了如何在真實世界中觀察、思考與成長。

「這隻甲蟲比我的臉還大耶！」，小朋友親手托起亞洲最大甲蟲，近距離觀察它的形體和細微動作，並在每晚的昆蟲觀察活動，親身體驗課堂中無法感受的大自然。老師全程帶領和指導，將課本知識轉化為生動的實地學習經驗，讓孩子們對自然科學有了更深刻的理解。

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疫情後的教育革新，從課堂到自然的深度學習

隨著疫情改變了傳統的教育模式，這次婆羅洲探險營強調了學習的多樣性和靈活性。透過這次營隊，孩子們不僅僅是在課堂上學習，而是走進了婆羅洲的每一個角落，從大自然中汲取知識和靈感，這種全新的教育方式讓孩子們的學習變得更加立體且深刻。

自然探索與跨文化交流，培養孩子的國際競爭力

除了探索自然，孩子們還有機會與當地部落勇士交流，學習生火技巧和米料理製作，品嚐當地特色美食，並學會辨識各種熱帶水果。這些活動不僅讓孩子們深入理解了異文化的智慧，也在潛移默化中培養了他們的全球視野與文化敏感度。





教育不止於課本，成長來自探索和實踐

這次婆羅洲探險營的核心在於讓孩子走出課室，親自觸摸和感受大自然，這種直接的教育方式讓知識不再只是課本上的理論，而是具象化的生活經驗。

家長的見證，讓教育投資更有價值

在營隊的「成果發表會」上，孩子們自信地分享了旅程中的體悟和突破。參與營隊的小朋友佐軒說，「這次婆羅洲之旅，讓我見識到許多台灣看不到的生物。」；奕涵說，「原本我很挑食，到婆羅洲因為小組一起行動，所以每樣東西都要試著吃。」孩子在過程中展現團隊力、突破自我，勇敢嘗試新事物。家長們無不感慨地表示：「這次旅程豐富了他人生的書頁，他們學會了感恩與珍惜，這是一次無價的教育投資。」

▲▼ 小朋友在成果發表晚會上，展現自己的表達能力，並分享參與心得。最後，老師替孩子們自豪地別上「雨林成就徽章」，象徵他們成為了「才」、「智」、「勇」三全的優秀探險家。





後疫情時代的教育新常態





婆羅洲探險營展示了「後疫情時代教育」的新常態——透過「翻轉傳統教學模式」和「深入的環境教育」，讓孩子在真實世界中，親身感受大自然的力量與多樣性，超越了書本知識的局限。

這種教育模式讓孩子學習如何應對複雜的環境挑戰，提升全球視野和解決問題的能力，體現了現代教育應具備的實踐性和全方位發展的價值。

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