英特爾擬「分拆Altera」出售股權　潛在買家曝

▲美國晶片大廠英特爾想分拆旗下賺錢部門為獨立實體。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

消息人士指出，英特爾（Intel）計劃將旗下Altera部門分拆為獨立實體，並在未來數周內尋求出售少數股。據了解，私募股權巨頭銀湖資本（Silver Lake）和貝恩資本（Bain Capital）有意參與競購。

路透社引述消息人士報導，英特爾目前已著手分拆Altera為獨立經營實體，並計劃在未來幾周內啟動股權出售流程，現在談判尚處於早期階段，預計未來數周內將會收到潛在買家的初步報價。銀湖資本和貝恩資本都是潛在競購者；另一名消息人士透露，私募股權公司「Francisco Partners」也對Altera股份表達了興趣，可能加入競購行列。

英特爾2015年以167億美元（約5300億元）收購Altera，將其整合成可程式化解決方案事業部（PSG），但為了挽救當前的財務困境，英特爾正考慮出售該部門，希望達成成本節省的目的。

消息人士進一步指出，英特爾希望Altera的估值能與2015年收購時的價格相當，目前尚未確定英特爾將出售多少股權，但交易金額有望達數十億美元。根據英特爾最近的財報，截至9月30日的季度中，Altera的營收增長14%，達到4.12億美元（約新台幣131億元）。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）此前表示，出售Altera股權是為了準備2025年初的首次公開募股（IPO），並且已經開始與潛在投資者展開討論。

基辛格與英特爾管理團隊曾多次強調，公司當前面臨挑戰，正在積極解決問題。他們認為，出售Altera的部分股權將幫助英特爾更加專注於半導體製造的發展目標，並向投資人傳遞英特爾能夠保持獨立營運的訊號。

英特爾發言人拒絕就此次Altera股權出售的消息發表評論，銀湖資本和貝恩資本也未針對此事置評。