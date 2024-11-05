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柯文哲鬆口認橘子收錢角色！　一張白紙破解親筆密令

橘子許芷瑜由日本逃亡澳洲後，可能轉至萬那杜等國。

▲橘子許芷瑜由日本逃亡澳洲後，可能轉至萬那杜等國。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知情人士指出，柯文哲日前應訊時，已坦承「橘子」許芷瑜負責幫他收錢及轉交政治獻金，相關證人也具結證稱，曾轉交博奕教父陳盈助的300萬元現金由橘子親收，加上許的Google雲端行事曆記載，2022年10月京華城取得840%容積率建照後，她多次陪同柯文哲赴威京集團總部與沈慶京會面。

今年5月，柯文哲甚至親自下達要許芷瑜出境的命令，在便條紙寫下「Orange京華出境」，隨即撕下。但因筆跡在底下的第2及第3張便條紙留下痕跡，經鑑識人員還原，才破解柯的密令，這也更加證明橘子是釐清全案關鍵的被告，她一日不回來，柯就會因案情恐仍未釐清，而難獲交保。

法院的裁定書還首次認定柯涉案的罪名，為最重可判無期徒刑的《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪，原因是檢廉經過2個多月蒐證，已提出相關事證，讓法官認定柯有具體收受沈慶京賄款的事實，並在京華城爭取放寬容積改建的每個階段，全都有收錢。

其中，京華城7名員工當人頭匯出的210萬元「假獻金、真賄款」，被法院認定是違法讓京華城容積率從5605擴增至840%的前金，至於柯USB記載的「2022/11/1小沈1500沈慶京」，其中的1,500除證實是錢而非時間外，近日更被檢廉查出，柯竟膽大包天地在市長室收受這1,500萬元賄款，同時也被認定是後謝的一部分。

本刊調查，京華城改建案2022年10月18日由台北市都發局核發建照，沈慶京穩拿840%容積率，隔天19日舉行動土典禮，沈即在典禮現場趁休息空檔，及11月1日於台北市政府市長辦公室，共拿給柯1,500萬元現金，柯收到錢後再命橘子記錄於USB名為「工作簿」的EXCEL密帳中，這段行收賄過程已全被辦案人員掌握。

檢廉8月底搜索柯文哲位在台玻大樓的辦公室，帶走多箱證物及電腦主機。

▲檢廉8月底搜索柯文哲位在台玻大樓的辦公室，帶走多箱證物及電腦主機。

知情人士指出，沈慶京2020年2月20日與柯文哲及黃珊珊密會，期約相互幫忙後，即指示心腹朱亞虎交付前金210萬元至柯指定的民眾黨政治獻金專戶，因相關人頭均已認罪，朱亞虎也坦承行賄，事證已鞏固，另柯的妻子陳佩琪在當年3月密集以ATM存現金百餘萬的來源也正清查中；2022年的1,500萬元後謝，則是由柯及沈親自接觸，儘管2人都否認犯行，但仍逃不過辦案單位的法眼，柯、沈2人也難以狡賴。

至於是否有其他賄款？檢廉與法院認為，幫沈慶京陳情奔走的應曉薇就收了逾5,190萬元，柯文哲擁有實質影響力，收賄金額應不只目前的1,710萬元，因此仍持續比對可疑的300多筆政治獻金，以及柯家買屋等金流。

值得注意的是，柯文哲的帳房李文宗除貪汙罪，還多了條背信，這也顯示木可公司及眾望基金會與新故鄉智庫協會，是柯用來調度現金甚至洗錢的多功能單位及黨營事業，檢廉追查發現，柯的政治獻金有具體的非法用途，其中有百餘萬元流向木可公司，用以支付李文宗等人的薪水，即涉犯《政治獻金法》及背信等罪。

本刊調查，檢廉懷疑沈慶京以「假獻金、真行賄」的方式，將其他賄款化整為零行賄柯文哲，這部分屬於「公帳」，由柯的帳房李文宗負責；另外「密帳」的部分，如直接收取USB隨身硬碟記載的沈慶京1,500萬元，則由潛逃海外的橘子許芷瑜負責管理。

柯文哲大帳房李文宗（左）是柯文哲的高中同學，檢廉懷疑他長期替柯處理並隱匿賄款。

▲柯文哲大帳房李文宗（左）是柯文哲的高中同學，檢廉懷疑他長期替柯處理並隱匿賄款。

知情人士指柯的「公帳」款項入帳後，除正常用途外，很可能透過民眾黨的黨營事業木可公司、眾望基金會與新故鄉協會，以做假帳或不實名目套出供柯文哲支配；至於「密帳」部分，則由柯隨心所欲、愛怎麼花就怎麼花，相關資金可能使用在購買商辦等私人用途。

違法支用政治獻金最具體的有4筆，均流向木可公司員工，如今年4到7月支付給木可員工的薪水，即有逾百萬元是來自柯的競選總統政治獻金專戶，支領者包括李文宗及李文娟兄妹，與曾被本刊踢爆有婚外情的新竹市前行政處長謝泊泓，木可員工余孟苓、李婉萱、顧凌妃及練鴻慶等7人，相關帳冊顯示，李文娟的月薪5萬餘元，李文宗則近11萬元。

除了木可公司員工違法支領柯競選總統政治獻金專戶的錢，木可及眾望基金會與新故鄉智庫成立時的資金，也可能與政治獻金有關，負責眾望基金會相關會務的退休教師孫鳳群，即被懷疑由柯授權處理相關款項，遭列被告、約談。


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