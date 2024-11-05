柯貼身帳房橘子擬用「黃金護照」　學百億大亨逃亡萬那杜

▲橘子許芷瑜（左）上月趁北檢對她發布通緝並註銷護照前，急忙從日本轉飛澳洲藏匿，專案小組正透過管道緝拿她到案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

負責處理柯文哲「密帳」的橘子許芷瑜，日前已被柯文哲親口證實負責收錢，她8月29日上午4時12分上網買機票赴日停留一陣子後，已轉赴澳洲。知情人士指出，許在柯獲交保前應該都不會回台灣，有可能採百億大亨國寶集團總裁朱國榮模式逃亡，也就是她可能在10月25日遭註銷護照前，即由澳洲赴萬那杜，循該國「黃金護照」方案，以投資移民方式繳交約13萬美元，取得萬那杜的國籍與護照，再轉往其他國家。

目前檢廉正把握黃金緝拿時間，在許芷瑜未前往其他國家前，透過台澳二國檯面下的緊密合作管道，循例緝捕許芷瑜歸案。知情人士說，台澳雖未簽訂司法互助合約，但以往曾有合作經驗。最著名的案例是2019年5月間，自稱中國間諜的男子王立強入境澳洲，向當地安全情報組織表示自己是中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦的下屬，並指向心夫妻為中國軍事、行政及黨務機構來台發展組織，企圖以資金介入、操控台灣選舉結果，消息傳出，轟動國際。

由於向心夫婦當時人在台灣，立刻遭限制出境，台澳雙方為了此案，低調進行合作，互相提供必要資料。全案儘管鬧得沸沸揚揚，最終向心夫婦被控違反《國安法》獲不起訴處分確定，涉洗錢案也獲判無罪定讞，於去年10月返回香港，並控告王立強誣告。

▲台澳雖無簽訂司法互助，雙方仍緊密合作，刑事局去年協助澳洲緝捕來台的歷史學者萊斯回國受審殺夫未遂案。

除了合作偵辦該案，台澳雙方去年也針對澳洲知名歷史學家萊斯涉嫌多次謀殺前夫未遂聯手抓人。萊斯4年前帶著2個孩子來台，以疫情為由停留多時，竟以越洋遠端遙控小王的方式計畫殺夫，澳洲警方趁萊斯帶孩子從台灣飛往帛琉旅遊的機會，先通知帛琉警方逮人再送回台灣，並由台灣警方搜索她位於新店的住處，雙方即便無引渡條例，後來還是將她送回澳洲受審，橘子也有可能援引該模式遣送回台。

知情人士指出，柯文哲獲交保前，橘子應該不會回來。柯案至今雖少了橘子這塊關鍵拼圖，不過，其他被告包括朱亞虎及前副市長彭振聲等人都已認罪，除了坦承柯在幕後指使，朱亞虎更承認210萬元政治獻金是賄款，他與應曉薇的通話紀錄亦提到「先前協議、官司依舊、審議啟動」，顯見沈慶京早有透過都審會以行賄方式讓京華城容積率擴增的籌謀，加上前都發局長林洲民、黃景茂都緊咬柯是幕後藏鏡人，不論圖利或收賄指控，對柯及沈慶京都極為不利，整起弊案的真相已臻明確，柯文哲恐難逃被起訴及求處重刑的命運。



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