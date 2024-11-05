市場估聯準會周四「降息1碼」　美矛盾經濟數據讓官員困惑

▲外界普遍預測聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）本周將宣布降息。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯準會（Fed）將於7日（台灣時間8日凌晨）會後公布最新利率決議，市場多估計本次將降息1碼。除了通膨持續回落，美媒認為當天因為美國總統大選剛過，Fed為避免成為公眾焦點，應該會走穩健路線；然而美國經濟數據呈現互相矛盾，加上新政府即將上任，Fed仍將面臨許多挑戰。

根據《華爾街日報》，人稱「聯準會通訊社」的知名財經記者提米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，本次的聯準會決策將不會出現過於戲劇性的結果，而且為配合大選時程將會議延後一天，也希望利率決策不會產生過多政治影響。

隨著通膨持續朝2％目標回落，外界普遍預計Fed這次會降息1碼。然而美國經濟指標出現的矛盾數據，也讓官員們相當困惑，美國勞動市場逐漸降溫、趨緩，截至10月的過去3個月，私部門月均只增加6.7個就業機會，這是自疫情以來的最低增幅，但消費支出仍然強勁，第3季美國經濟年增2.8％，其中消費支出成長達3.7％，創下6季以來新高。

此外，失業率雖然維持穩定水準，但永久失業的勞工比例卻創下年內新高，顯示勞動就業市場的動能減緩。

提米羅斯認為，消費支出若仍保持穩健，則可以穩定就業需求，Fed降息機率就高得多，但若因收入影響消費力，美國經濟將陷入更大衰退風險，Fed可能會需要進一步放鬆貨幣政策。