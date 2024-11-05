　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯企圖將「爆炸包裹」送上北美航班！在英國DHL提前爆炸

▲▼DHL。（圖／達志影像／美聯社）

▲《華爾街日報》指出，英國DHL物流中心包裹爆炸事件，俄羅斯疑似涉案。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

德國和英國的 DHL 物流中心7月曾經分別發生爆炸事件，經確認為引火裝置爆炸，《華爾街日報》報導指出，這2起事件都是俄羅斯的秘密行動之一，目的是為了在前往美國和加拿大的貨運及客運航班上引發火災。目前DHL正在與當局合作，並持續追查嫌疑人的身分。

報導稱，這些爆炸裝置7月分別在德國萊比錫和英國伯明翰的DHL物流中心引發爆炸事件，隨即引起相關部門關注。而西方官員則表示，2起行動都是俄羅斯所為。

根據《華爾街日報》報導，這些爆炸裝置是在電動按摩器的內部安裝鎂基易燃物質，是從立陶宛被運往英國，似乎是為了測試這類裝置是否能順利登上飛往北美的航班。

《華爾街日報》要求俄羅斯對此發表評論，但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）否認指控。他表示，從未聽到任何國家政府指控俄羅斯涉案，並指責一切都是媒體散布「毫無根據的猜測」。

DHL發言人則告知CNN，該公司對於近期發生的2起事件已經深入了解，並強調正在積極配合相關部門的調查。

波蘭國家檢察官辦公室10月曾表示，有4人因涉嫌參與國際攻擊活動被捕，並對另外2名嫌犯展開國際通緝。波蘭當局在聲明中指出，嫌疑人以快遞方式將「偽裝成包裹的爆炸物和危險物質」寄往英國和歐盟國家，並在陸運及空運過程中自發點燃或爆炸。

聲明中還提到，該組織的目的在於測試此類危險物品的運輸途徑，是否能送往美國和加拿大。英國反恐警察發言人已證實正在調查位於一起7月22日發生在伯明翰的爆炸事件，當時有一個包裹著火，所幸快遞公司員工和消防人員迅速處理，無人員傷亡或重大財物損失。目前該起事件仍在調查中，並且正在與其他歐洲執法機構合作，以確定這起事件是否與歐洲其他類似事件有關聯。

此外，CNN在7月曾報導，俄羅斯過去6個月以來在北約成員國內積極進行大膽的攻擊破壞行動，特別是針對向烏克蘭提供武器的補給線及背後的決策者。歐洲多位安全官員指出，隨著俄羅斯間諜的行動越發受到安全部門監視，部分俄國間諜會轉而雇用當地的業餘人員來執行高風險的破壞活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又有「喪屍」撞警！　遭連轟13槍
陸殲-35A真來了！　全機照曝光
快訊／銀杏轉中颱！　最新路徑曝
百萬YTR求婚成功！　粉絲感動炸：孩子王長大了
快訊／至少5女受害！　台中學霸處長「停職調查」
銀杏最新預測路徑曝　日氣象廳：西轉後偏南

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

特斯拉Cybertruck翻車撞爛！整輛扭曲變形　4乘客奇蹟生還

爆紅小河馬預測「2024美國總統大選」　結果出爐

美選今投票防暴動！白宮、賀錦麗住處架2公尺圍欄　首都戒備

俄羅斯企圖將「爆炸包裹」送上北美航班！在英國DHL提前爆炸

選前之夜搶攻賓州！賀錦麗、川普「最後衝刺」催票　馬斯克呼籲投票

颱風假無望？「銀杏」最新預測路徑曝　日氣象廳：西轉後偏南

西班牙巴塞隆納機場淹水　旅客赤腳涉水「航班被迫轉飛」

3大封關民調出爐！　賀錦麗、川普互咬「僅差1百分點」

賀錦麗民調51％領先！　川普4年前也輸拜登4百分點

英特爾擬「分拆Altera」出售股權　潛在買家曝

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

交戰片曝！吳忠達一身戎裝　槍聲中自拍...前線無奈嘆息

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

男破窗搶銀樓13兩黃金！　台東「最強阿姨」飛撲壓制

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

特斯拉Cybertruck翻車撞爛！整輛扭曲變形　4乘客奇蹟生還

爆紅小河馬預測「2024美國總統大選」　結果出爐

美選今投票防暴動！白宮、賀錦麗住處架2公尺圍欄　首都戒備

俄羅斯企圖將「爆炸包裹」送上北美航班！在英國DHL提前爆炸

選前之夜搶攻賓州！賀錦麗、川普「最後衝刺」催票　馬斯克呼籲投票

颱風假無望？「銀杏」最新預測路徑曝　日氣象廳：西轉後偏南

西班牙巴塞隆納機場淹水　旅客赤腳涉水「航班被迫轉飛」

3大封關民調出爐！　賀錦麗、川普互咬「僅差1百分點」

賀錦麗民調51％領先！　川普4年前也輸拜登4百分點

英特爾擬「分拆Altera」出售股權　潛在買家曝

吳秉叡暴怒砸麥克風　陳世軒喊話立院追討費用：新莊不要流氓立委

六月曬8歲女兒考卷！笑哭問「這樣造句能過關嗎」童心答案網朝聖

屏東男騎機車東港刁車「全身泥巴」走路回家　迷路26Km

總預算案今「補考完」能順利付委？　卓榮泰：抱著最高的樂觀

特斯拉Cybertruck翻車撞爛！整輛扭曲變形　4乘客奇蹟生還

財劃法藍綠爆衝突　羅智強要卓榮泰關心吳思瑤：她受傷了

酒駕衝撞3次！警連開5槍「後座女中彈亡」…挨告過失致死判決曝光

台南海產店爆衝突！2男酒後起口角互毆　他喝到爛醉拒就醫

CRIF公布百大集團調查：高庫存　去年百大集團營運罕見大衰退

康芮颱風重創！消波塊也沖上岸　龜山島提前封島到明年3月

虎斑貓聽媽喊握手無反應　一聽有肉肉秒配合超現實

國際熱門新聞

萬聖節路邊撿起「人頭」　結果是真貨

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

賀錦麗民調51％領先　川普4年前也輸拜登4％

家中1物比馬桶座髒15倍！　每天用150次卻從沒清潔過

輝達一度全球市值第一　美股收黑257點

颱風假無望？日氣象廳曝銀杏最新路徑

美選7搖擺州封關民調　川普賀錦麗膠著都在誤差範圍

3大封關民調　賀錦麗、川普互咬僅差1%

中午忘記帶便當　男意外中9千萬元

川普選前賭盤勝率驟降　仍領先賀錦麗

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

女遭騙「父斷聯逃了」淚：為何這樣對我

波多黎各為啥惹毛美國白人了？

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部

更多熱門

相關新聞

選前夜搶攻賓州！賀錦麗、川普「最後衝刺」

選前夜搶攻賓州！賀錦麗、川普「最後衝刺」

美國總統大選即將於今（5）日正式展開，而在美國時間4日晚間，民主黨候選人賀錦麗、共和黨候選人川普則是不約而同趁選前之夜前往7大關鍵搖擺州之一的賓州拉票，在民調上勢均力敵的兩人皆向選民呼籲投給自己，其中川普的主要訴求為經濟，而賀錦麗則強調對於墮胎權的支持。

北韓1萬多名士兵進駐俄羅斯

北韓1萬多名士兵進駐俄羅斯

3大封關民調　賀錦麗、川普互咬僅差1%

3大封關民調　賀錦麗、川普互咬僅差1%

賀錦麗民調51％領先　川普4年前也輸拜登4％

賀錦麗民調51％領先　川普4年前也輸拜登4％

防選後動亂　美多州架防彈玻璃、部署狙擊手

防選後動亂　美多州架防彈玻璃、部署狙擊手

關鍵字：

俄羅斯DHL爆炸事件物流中心北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

銀杏恐轉中颱　12縣市陸上強風特報

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

柯文哲鬆口認橘子收錢角色！　一張白紙破解親筆密令

柯文哲「延押豬隊友」竟是學姐　隔空串證被抓包

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

新家變砲房！屋主見睹監視器「激戰畫面」氣炸　逼老闆買走房子

遭邱瓈寬砲轟！王定宇提2名曲：在中國能唱？

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

柯文哲的「牢房生活」曝光！　1甩態行為遭批無視人間律法

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

陸軍109旅傳槍響　義務役新兵「廁所擊發」

內事不決問張昭！東吳重臣墓確定在南京 兩枚金印認定身份

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面