俄羅斯企圖將「爆炸包裹」送上北美航班！在英國DHL提前爆炸

▲《華爾街日報》指出，英國DHL物流中心包裹爆炸事件，俄羅斯疑似涉案。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

德國和英國的 DHL 物流中心7月曾經分別發生爆炸事件，經確認為引火裝置爆炸，《華爾街日報》報導指出，這2起事件都是俄羅斯的秘密行動之一，目的是為了在前往美國和加拿大的貨運及客運航班上引發火災。目前DHL正在與當局合作，並持續追查嫌疑人的身分。

報導稱，這些爆炸裝置7月分別在德國萊比錫和英國伯明翰的DHL物流中心引發爆炸事件，隨即引起相關部門關注。而西方官員則表示，2起行動都是俄羅斯所為。

根據《華爾街日報》報導，這些爆炸裝置是在電動按摩器的內部安裝鎂基易燃物質，是從立陶宛被運往英國，似乎是為了測試這類裝置是否能順利登上飛往北美的航班。

《華爾街日報》要求俄羅斯對此發表評論，但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）否認指控。他表示，從未聽到任何國家政府指控俄羅斯涉案，並指責一切都是媒體散布「毫無根據的猜測」。

DHL發言人則告知CNN，該公司對於近期發生的2起事件已經深入了解，並強調正在積極配合相關部門的調查。

波蘭國家檢察官辦公室10月曾表示，有4人因涉嫌參與國際攻擊活動被捕，並對另外2名嫌犯展開國際通緝。波蘭當局在聲明中指出，嫌疑人以快遞方式將「偽裝成包裹的爆炸物和危險物質」寄往英國和歐盟國家，並在陸運及空運過程中自發點燃或爆炸。

聲明中還提到，該組織的目的在於測試此類危險物品的運輸途徑，是否能送往美國和加拿大。英國反恐警察發言人已證實正在調查位於一起7月22日發生在伯明翰的爆炸事件，當時有一個包裹著火，所幸快遞公司員工和消防人員迅速處理，無人員傷亡或重大財物損失。目前該起事件仍在調查中，並且正在與其他歐洲執法機構合作，以確定這起事件是否與歐洲其他類似事件有關聯。

此外，CNN在7月曾報導，俄羅斯過去6個月以來在北約成員國內積極進行大膽的攻擊破壞行動，特別是針對向烏克蘭提供武器的補給線及背後的決策者。歐洲多位安全官員指出，隨著俄羅斯間諜的行動越發受到安全部門監視，部分俄國間諜會轉而雇用當地的業餘人員來執行高風險的破壞活動。