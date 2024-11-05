選前之夜搶攻賓州！賀錦麗、川普「最後衝刺」催票　馬斯克呼籲投票

▲賀錦麗選前之夜在賓州艾倫敦造勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選即將於今（5）日正式展開，而在美國時間4日晚間，民主黨候選人賀錦麗、共和黨候選人川普則是不約而同趁選前之夜前往7大關鍵搖擺州之一的賓州拉票，在民調上勢均力敵的兩人皆向選民呼籲投給自己，其中川普的主要訴求為經濟，而賀錦麗則強調對於墮胎權的支持。

根據《路透社》、《美聯社》，賓州為美國總統大選7大「關鍵搖擺州」之一，占有19張選舉人票，一旦川普在賓州獲勝、翻轉19張選舉人票，將突破民主黨的「藍牆」，使得賀錦麗更加難以贏得其勝選所需的270張選舉人票，因此深知賓州重要性的兩人，都趁選前之夜來到此處拉票。

此次美國總統大選可謂是峰迴路轉，現年78歲的川普竟兩度遭遇暗殺危機，包括7月在賓州巴特勒市（Butler）造勢時遭子彈射傷耳朵，至於81歲的現任總統拜登原本要代表民主黨繼續參選，最後卻迫於黨內外壓力而放棄競選連任，轉由現年60歲的副手賀錦麗接棒參選，賀錦麗在與川普進行首次的辯論後，一度占據優勢。

民意調查皆顯示，川普與賀錦麗的支持率幾乎持平，因此兩人都有當選可能，儘管川普已經表態，他不會再像2020年一樣敗選，並試圖對抗任何失敗。

在選前之夜，川普來到位於賓州西南部的第二大城市匹茲堡，他在競技場前向選民發表了競選團隊的最後一句話，「我們已經等了4年了」，他在演講中強調如何振興美國經濟，聲稱一旦賀錦麗當選總統，則將為美國的經濟帶來苦難。

▲川普選前之夜在賓州匹茲堡造勢。（圖／達志影像／美聯社）

川普承諾，「投票給川普，意味著你的生活用品會變得更加便宜，你的薪水會變得更高，你的街道會變得更加安全，你的社區會變得更加富裕，你的未來會比以往任何時候都變得更加光明璀璨。」

賀錦麗則是前往賓州的第三大城市艾倫敦，她預測自己終將勝選，向選民承諾自己將成為「所有美國人」的總統，並向該座城市內龐大的波多黎各裔社區喊話，並多次批評川普在麥迪遜廣場花園造勢期間，多次對波多黎各的各種挖苦，包括喜劇演員辛奇克利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」。

報導指出，賀錦麗與川普的支持率，在男女性別當中呈現明顯差異。根據路透社與益索普（Reuters/Ipsos poll）10月份的民調，賀錦麗在女性登記選民當中以50%的支持率領先只有38%的川普；至於川普則在男性登記選民中以48%領先只有41%的賀錦麗。

因此，表態支持川普的全球首富馬斯克（Elon Musk）透過社群平台X呼籲，「男人必須投票！」

賀錦麗強調對於墮胎權的支持；至於川普則誓言要保護女性，並表示是否支持墮胎「應該交由各州決定」。

川普競選團隊一名關係人士分析，他們認為共和黨將拿下北卡羅來納州、喬治亞州、亞利桑那州，但若要重返白宮，他們還必須拿下「鐵鏽地帶」（Rust Belt）的戰場之一，包括密西根州、威斯康辛州，或是賓州。