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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央扣減桃苗午餐、生育補貼　藍：財劃法沒修地方政府如乞丐

▲▼李彥秀 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院財政委員會今（4日）繼續審查財劃法部分條文修正草案，藍綠立委互嗆，逐條審查卡關。國民黨立委李彥秀嘆，總統賴清德加碼私立大學學費一年3萬5千元，一年預算高達219億元，但中央面對到桃園、苗栗學童的「高鈣午餐」，卻分別扣減1億元、8千萬元的補助款。李彥秀認為，財劃法的修正，是落實憲法對於地方自治的保障，才能避免地方政府要像乞丐般向中央政府乞討。

李彥秀指出，賴總統為了拉攏年輕選票，加碼私立大專院校學費一年3萬5千元，一年預算高達219億元，而桃園市以及苗栗縣，加碼營養午餐、生育補助經費，苗栗縣推動「高鈣午餐」計畫，幫成長的學童補充營養，師生每人每餐補助10元，卻遭到中央分別扣減1億元、8千萬元的補助款。李彥秀質疑，請問這樣公平嗎？這樣合理嗎？

李彥秀續指，賴清德過去對於財劃法的說法。2012年賴清德擔任台南市長期間，多次疾呼中央政府修改財劃法，賴清德說「要解決不公平、不公義的狀況，否則巧婦也難為無米之炊」、「如果沒有辦法解決財劃法的問題，台灣不可能進步，任何一個負責任的總統，都不能將影響直轄市發展的法律，放著不處理，然後講一些有的沒有的，這非常不應該」；2017年賴擔任行政院長時，更承諾，行政院要提出草案，給地方政府更多的經費可以運用。她認為，修改財劃法是在幫賴清德與民進黨實現當初的政治承諾。

李彥秀批，現行制度的財劃法，中央不但集權又集錢，地方政府卻活得像乞丐一樣。地方政府施政與長期規劃，都必須要看中央政府的臉色，「中央統籌分配稅款與一般補助款」占「國稅」比例不斷下降，整體規模已從2014年的33.5%下降至28.1%，這樣完全背離民意，漠視人民的需求。

李彥秀表示，國民黨推出的財劃法修正版本，將會把「中央擴大統籌分配稅款」由5,777億元調降為3,208億元後，中央、地方的財政劃分由現行七五比二五，調整為六十比四十，這是最理想的「黃金比例」，各縣市可以依據人口結構、產業發展、需求差異以及政策目標不同，因地制宜進行更長遠的建設規劃與社會福利。

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