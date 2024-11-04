綠委批財劃法討論未周全　財委會邀地方、相關部會週三報告備詢

▲立法院財政委員會審查財政收支劃分法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

攸關中央、地方政府財權的《財劃法》25年未修，被藍白列為這個會期的優先法案，立法院財政委員會4日審查，綠營連番質疑討論未周全，認為地方政府及包括衛福部等因事權不清受影響的部會都要來報告備詢，做為召委的國民黨立委陳玉珍表示尊重，發函將於週三財委會邀請各地方及相關部會。

今財委會會議一開始，民進黨立委蔡易餘便提出會議詢問，認為《財劃法》要修，也牽涉事權劃分，哪些原本在精省前是地方業務，後來變成中央吸收，哪些要下放，例如說健保補助，中央吸收900多億，那衛福部今天沒來，如何討論？

民進黨立委吳秉叡、賴瑞隆、王定宇等人則強調，應該也要邀請地方政府，地方都說還沒達成共識，應該要列席討論。吳秉叡舉例，他是新北市的立委，這次修法有的版本保障北市有3％，新北市滿意嗎？為何新北市不能框定5%？

接著，王定宇說，《財劃法》有關於垂直分配跟水平分配，針對水平分配，各地方都應該討論，他有直接問過台南市財政局長，他也反對目前修法版本，這樣有爭議的法案，為什麼不能質詢相關官員？賴瑞隆也要求，地方政府代表一定要到，每個立委都有充分意見想要詢問，會議應等到這些官員都來了才進行。

面對綠營不滿，陳玉珍說，尊重大家意見，發函邀請各縣市、相關部會週三前來財政委員會列席報告、備詢。