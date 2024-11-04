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財劃法吵不停！綠委輪番會議詢問　陳玉珍諾「暢所欲言」：開到吃宵夜

▲▼立法院財政委員會審查財政收支劃分法 民進黨立委為了程序發言 抗議召委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政委員會召委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院財政委員會4日審查《財劃法》，民進黨立委輪番提出會議詢問，並抗議國民黨籍召委陳玉珍只給大家一分鐘發言時間，陳玉珍則多次承諾會讓大家暢所欲言，並稱若大家講不夠，還有還有第二輪、第三輪、第四輪、第五輪可登記發言，今天可開到吃宵夜，如果大家願意，挑燈夜戰也沒關係，但雙方持續爭吵不休，又為了各地方分配稅款有歧見，最終陳玉珍宣布休息至下午2點30分。

民進黨立委蔡易餘率先發言提出會議詢問，認為《財劃法》事涉面向太多，牽涉事權劃分，哪些原本在精省前是地方業務，後來變成中央吸收，哪些要下放，例如說健保補助，中央吸收900多億，那衛福部今天沒來，如何討論？民進黨立委林楚茵也指出，應該也要邀請地方政府，地方都說還沒達成共識，應該要列席討論。

民進黨立委吳秉叡則說，國民黨立委賴士葆力推的《財政紀律法》，上路到現在未滿五年，當時通過他很得意，而當中第五條就規定，中央政府各級機關、立法委員所提法律案大幅增加政府歲出或減少歲入者，應先具體指明彌補資金之來源，那現在大家要減少中央的錢，這有符合規定嗎？

吳秉叡也提到，他作為新北市立委，也要求新北市政府財政局或政府要來，他要問拿到多得錢要怎麼花？夠不夠？像是有的版本保障北市有3％，新北市滿意嗎？為何新北市不能框定5%？地方之前有來開過會，但這不代表他有問題現在不能詢問，陳玉珍則回，身為區域委員，這些東西本來就要在地方問清楚來中央反映，一句話引來綠營不滿，陳玉珍之後則表示，尊重大家意見，將於週三邀請各縣市政府。

約10點30分，陳玉珍宣布第一輪已登記完畢，將開放第二輪登記至11點，強調每個委員都有發言機會，「大家覺得不夠還有第三輪、第四輪、第五輪」，只要大家願意，今天可以開到吃宵夜，挑燈夜戰都沒關係，而民進黨立委則持續抗議，認為每個人每輪只有一分鐘發言時間根本不夠。

針對國民黨立委張智倫發言時提到，這次修法是要解決過去的不公平，風災剛過，很多地方也需要經費重建家園，《財劃法》通過才是全民之福。張智倫拿著印有「新北人口最多，財劃人均預算不該六都最低」的手板下台，讓民進黨的新北市立委紛紛再喊北市保障3％，新北是否也應要保障5%，現場又再陷入混亂。陳玉珍約在近11時宣布會議休息，下午2點30分再繼續。

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