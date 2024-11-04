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財劃法修法「金孫條款」藍綠交火　郭國文：把南部縣市當塑膠？

▲民進黨立委郭國文質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白將《財劃法》列為立法院這個會期的優先法案，國民黨籍的財政委員會召委陳玉珍4日排審，綠營連番會議詢問，不滿相關部會、各地方政府無代表前來報告、備詢，另修法的版本中台北市可有3%保障，也成為關注焦點，民進黨立委郭國文便痛批，用這種半吊子的審查來應付了事，這樣偏袒台北市的「金孫條款」法案，是把南部縣市當塑膠？

今上午《財劃法》戰場，綠營隨即提出會議詢問，吳秉叡變提到，他作為新北市立委，要求新北市政府財政局或政府要來，他要問拿到多得錢要怎麼花？夠不夠？像是有的版本保障北市有3％，新北市滿意嗎？為何新北市不能框定5%？地方之前有來開過會，但這不代表他有問題現在不能詢問。

王定宇說，《財劃法》有關於垂直分配跟水平分配，針對水平分配，各地方都應該討論，他有直接問過台南市財政局長，他也反對目前修法版本，這樣有爭議的法案，為什麼不能質詢相關官員？賴瑞隆也要求，地方政府代表一定要到，每個立委都有充分意見想要詢問，會議應等到這些官員都來了才進行。

郭國文批評，《財劃法》動輒關乎幾千億預算的法案，國民黨卻又想草率修法，不找地方政府來審查，就想把法修惡，
有版本保障「台北市無條件拿3%」，其他縣市政府難道沒意見嗎？藍營參選台南市長的謝龍介、高雄市長的柯志恩今天委員會也不見蹤影，台北市明明最有錢，還保障3%，這兩人都沒意見嗎？

郭國文指出，對地方影響這麼大的法案，地方首長竟然一次都沒有來討論過，陳玉珍明明有權邀請卻不作為，有擴權法案的前車之鑑，還要用這種半吊子的審查來應付了事？

郭國文也強調，蔣家後代沒那麼偉大，國民黨黨主席雖然下令要修《財劃法》，但朱立倫也沒這麼偉大，請藍委們回歸到理性審查，一個關乎千億預算分配的法案，絕對不能如此草率修法。

面對綠營不滿，陳玉珍說，尊重大家意見，發函邀請各縣市、相關部會週三前來財政委員會列席報告、備詢。

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