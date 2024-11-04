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台南西市場再現風華逾60萬人次爭相目睹　台灣設計展吸引大量人潮

▲2024台灣設計展開展迄今已有10天，每天都有多團來自國內外的參訪團，期間更累積有超過60萬人次的觀展民眾湧入西市場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣設計展開展迄今已有10天，每天都有多團來自國內外的參訪團，期間更累積有超過60萬人次的觀展民眾湧入西市場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣設計展於10/26盛大開幕，歷經整修工程的西市場，在萬眾矚目之下，以主展場之姿與市民見面。西市場聚攏A7《踅台南‧造市場》、A8《踅 se̍h西市》、A9《西門布市》等展覽，內容聚焦於生活最相關的吃與穿主題，重現西市場繁榮景象。

▲2024台灣設計展開展迄今已有10天，每天都有多團來自國內外的參訪團，期間更累積有超過60萬人次的觀展民眾湧入西市場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

同時藉由西門商場周邊空間整理與市場歷史脈絡梳理，讓觀展民眾既能深入認識西市場的過去，同時也能享受在西門商場、西門淺草逛街散步的購物樂趣。

▲2024台灣設計展開展迄今已有10天，每天都有多團來自國內外的參訪團，期間更累積有超過60萬人次的觀展民眾湧入西市場。（圖／記者林東良翻攝，下同）


市長黃偉哲表示，2024台灣設計展開展迄今已有10天，每天都有多團來自國內外的參訪團，與台南城市進行深度對話；期間更累積有超過60萬人次的觀展民眾湧入西市場，一邊享受台灣設計展精彩的策展內容，一邊穿梭在西門淺草新天地與國華友愛商圈的街道巷弄中，享受台南美食與此次設計展對商圈空間進行的改造巧思。歡迎還沒來到台南看台灣設計展的朋友，一定要把握機會，體驗台南城市並享受這場設計盛會。

▲2024台灣設計展開展迄今已有10天，每天都有多團來自國內外的參訪團，期間更累積有超過60萬人次的觀展民眾湧入西市場。（圖／記者林東良翻攝，下同）


2024台灣設計展期間，展區周邊商圈與店家皆卯足全力，推出眾多好吃好玩的文創商品和美味小吃；每個週末也都推出台南在地市集強棒，希望讓每位來到台南的朋友，都能擁有賓至如歸的台南體驗。趁本週末帶小孩來逛設計展的黃小姐表示：「國華街本來就是每次到台南吃美食一定朝聖的景點，封閉很久的西市場建築搭配設計展重新開放，展覽內容又讓人非常驚豔，回程前還能在西門市場周邊文創店家買到可愛的創意紀念品，小孩都吵著下禮拜還要再來玩。」

▲2024台灣設計展開展迄今已有10天，每天都有多團來自國內外的參訪團，期間更累積有超過60萬人次的觀展民眾湧入西市場。（圖／記者林東良翻攝，下同）
文化局長謝仕淵說，2024台灣設計展在台南還有6天展期，歡迎全國朋友把握機會來台南走一趟，認識乘載台南人生活記憶的西市場，體驗《開市西市場》的劇場導覽、街頭馬戲、環境舞蹈、大排舞等眾多活動，成為參與「大菜市」風華再現的一分子吧！

▲2024台灣設計展開展迄今已有10天，每天都有多團來自國內外的參訪團，期間更累積有超過60萬人次的觀展民眾湧入西市場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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