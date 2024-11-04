銀杏颱風有「縮小趨勢」　粉專：後面可能出現桔梗颱風

▲銀杏颱風路徑變數雖然仍大，但有縮小的趨勢 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今晨2時生成的銀杏颱風，持續向西移動，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，以目前資料研判路徑變數雖然仍大，但有縮小的趨勢，銀杏侵襲台灣的機率不高，銀杏後面可能還有另一個颱風「桔梗」，再幾天就會有雛型，但變數會更大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，銀杏颱風未來72小時在太平洋高壓導引下，朝西北前進，往呂宋島東北東方外海接近，隨後因為高壓減弱，導引氣流變得薄弱，銀杏會明顯放慢下來，同時北方冷高壓接力東移，東北季風偏強且持續好一段時間，銀杏會轉偏西或西南西移動，穿越巴士海峽或呂宋島北方。

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粉專指出，以目前資料研判，路徑變數仍大，但有縮小的趨勢，銀杏要衝過頭侵襲台灣的機率不高。銀杏颱風的量體不大，除了周末期間從台灣南方通過時，會讓北部、東部下雨之外，其餘地區影響很小。

此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」預告，銀杏後面可能還會有另外一個颱風出現，會叫做「桔梗」，預計再幾天就會有雛型了，但變數會更大，有種潭美、康芮颱風的既視感。

▲銀杏颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員官欣平說，銀杏颱風受太平洋高壓引導，預估未來往西北移動接近台灣東南方外海，周三抵達呂宋島東方海域，由於導引氣流不明顯，會減速停滯，目前多數預報會朝西通過呂宋島到巴士海峽海域進入南海，但變數大，減緩之後重新加速，颱風位置在哪、後續整體高壓往東、西側高壓增強等都會影響。

她表示，有部分模式預測銀杏颱風會北轉，但比之前機率減低，即使銀杏朝西移動，離台灣遠近、距巴士海峽有多遠，進入南海之後是否有往南掉等情況，後續強度發展及對北方高壓、東北季風影響，都要持續觀察，周三是關鍵，周五到下周日影響最明顯，北部及東半部有較明顯雨勢。