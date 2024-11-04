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台南知名羊肉爐遭爆食品衛生安全疑慮？　衛生局稽查符合規定

▲台南市衛生局針對民眾於社群媒體反映台南羊肉爐業者外帶調理包疑似有蛆出現情形，派員前往稽查業者，現場稽查結果符合規定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局針對民眾於社群媒體反映台南羊肉爐業者外帶調理包疑似有蛆出現情形，派員前往稽查業者，現場稽查結果符合規定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市衛生局針對民眾於社群媒體反映台南羊肉爐業者外帶調理包疑有蛆出現，恐有食品衛生安全疑慮一事，衛生局指出接獲通知後3日派員前往稽查該餐飲業者，現場稽查結果場區及環境符合規定，產品責任險亦符合規定，另要求該業者加強原料驗收管理，倘有品質不佳不得使用，調理包裝時避免食材遭受污染。

▲台南市衛生局針對民眾於社群媒體反映台南羊肉爐業者外帶調理包疑似有蛆出現情形，派員前往稽查業者，現場稽查結果符合規定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市衛生局強調，餐飲業者應落實自主管理，加強原料驗收、保存及有效日期檢查，有助於確保所供應食品之衛生安全。衛生局提醒業者，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。違反「食品良好衛生規範準則」規定，經命其限期改正，屆期不改正者，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄；民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打消費者服務專線電話：0800-285000，將有專人為您服務。

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