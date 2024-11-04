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摩爾多瓦親歐總統連任　僑民選票彌補國內得票率

▲▼ 摩爾多瓦現任總統桑杜（Maia Sandu）。（圖／路透）

▲摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）。（圖／路透）

文／中央社基希納烏3日綜合外電報導

摩爾多瓦的親歐洲聯盟現任總統桑杜（Maia Sandu）今天贏得緊繃的總統大選決選，擊敗親俄政黨支持的對手。桑杜說，這是一堂「民主課」。

綜合法新社與路透社報導，曾是蘇聯加盟共和國的摩爾多瓦處於烏克蘭和歐盟中間，這場選舉因俄羅斯干預的指控而蒙上陰影。

兩週前，摩爾多瓦一場公民投票以些微優勢支持加入歐盟。

根據選舉委員會公布幾乎完成的開票結果，桑杜的得票率達54.94%，親俄的社會主義黨（Socialist Party）支持的斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo）則獲45.06%的選票。桑杜去年免除斯托亞諾格洛的檢察總長職務。

目前已開票的選舉結果顯示，桑杜在國內只拿下48.8%的選票，實際上輸給斯托亞諾格洛的51.2%，但桑杜可望獲得超過8成的國外僑民支持。

桑杜說：「親愛的摩爾多瓦同胞，今天，各位傳授了一堂民主課，值得載入歷史教科書…自由、真相和正義會獲勝。」

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）為桑杜贏得連任和摩爾多瓦的「歐洲未來」道賀，說需要一種「罕見力量來克服妳在這場選舉中面對的挑戰」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也說，民主「勝過所有干預和花招」。

另一個前蘇聯加盟共和國喬治亞的執政黨上週末也贏得一場有爭議的國會選舉，俄羅斯同樣被控企圖影響選民，但莫斯科否認這類指控。

摩爾多瓦當局今天指出有「攻擊、挑釁和破壞穩定的企圖」。

警方說，他們正調查俄羅斯涉嫌透過「有組織的運輸」將居住在俄羅斯的人送往白俄羅斯、亞塞拜然和土耳其，讓他們在這些國家的摩爾多瓦外交館處投票。

當局表示，網路攻擊和假炸彈威脅也將國外投票活動當作目標。

在俄羅斯2022年開始全面入侵烏克蘭後，桑杜就申請加入歐盟，入盟談判已於今年6月正式展開。

在今年10月20日的公投中，僅有50.35%的選民支持加入歐盟，桑杜將這個結果歸咎於「外國干預」。警方說，他們偵破了一樁俄羅斯賄選計畫，可能影響多達1/4的選票。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）

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